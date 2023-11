Spollon al D’Annunzio di Latina con Quel che provo dir non so

LATINA – Prende il via con uno spettacolo fuori abbonamento la stagione teatrale del teatro D’Annunzio di Latina. Stasera, 11 novembre, alle 21, sarà in scena Pierpaolo Spollon in “Quel che provo dir non so” di Matteo Monforte e Pierpaolo Spollon, per la regia Mauro Lamanna. Durante il monologo, l’attore racconterà i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri. Lo spettacolo è prodotto da Stefano Francioni Produzioni.