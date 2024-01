Cocaina ed eroina in arrivo dalla Campania a San Felice Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Veniva rivenduta anche a San Felice Circeo la droga gestita da un gruppo composto in prevalenza da cittadini italiani e africani operante in Campania, i cui componenti sono stati individuati dai carabinieri che hanno concluso questa mattina un’operazione coordinata dalla Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che ha indagato e ha eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale nei confronti di 13 persone, 12 delle quali sono ora detenute in carcere e una agli arresti domiciliari, tutte accusate di spaccio di sostanze stupefacenti.

Agli arrestati, un cittadino ganese, cinque nigeriani, cinque italiani, un tunisino e un venezuelano, sono contestati quasi 400 episodi di cessione di droga prevalentemente eroina e cocaina. Tra gli acquirenti ci sono anche altri spacciatori che acquistavano lo stupefacente per poi rivenderlo nelle province di Salerno, Teramo e Perugia e nel comune balneare pontino.

Nel corso delle indagini è stato sequestrato oltre mezzo chilo di droga e arrestati sei pusher.