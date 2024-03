Autoeuropa Latina lancia la Nuova Tiguan: in concessionaria il 23 e 24 marzo

LATINA – Autoeuropa Latina lancia la Nuova Tiguan. Con lo slogan “Per tutti i viaggi della vita”, la concessionaria con sede in Via Amerigo Vespucci aprirà le sue porte al pubblico anche sabato 23 e domenica 24 marzo. Due giorni per scoprire le caratteristiche, i modelli e lo stile di guida dell’ultima nata in casa Wolkswagen.

“Un’ulteriore passo verso l’innovazione futura, una macchina che già rispetta gli attuali canoni di elettrificazione, ma non tralascia le tradizionali motorizzazioni a benzina e diesel”, spiega Christian Papa amministratore delegato della AutoEuropa spa, che sottolinea anche il successo del primo modello, tra i più venduti.

Una vettura accattivante anche dal punto di vista estetico: “La Nuova Tiguan – sottolinea Maurizio Clementini addetto alle vendite – ha un aspetto decisamente più dinamico, con una linea più slanciata ed elegante, e con un frontale totalmente nuovo con i fari Matrix composti da 19200 led”.

L’invito a visitare la concessionaria sabato e domenica arriva dalla direttrice di Autoeuropa Roberta Forcina: “Vi aspettano anche dei cadeaux e una degustazione di prodotti tipici del nostro territorio”, sottolinea

Altri dettagli sono stati illustrati da Carmine Paparcone, addetto alle vendite: “Connettività, assistenza alla guida e comfort all’interno della vettura. I sedili in tutti i modelli sono ergo active con funzione massaggiante”, spiega.