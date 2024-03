Latina in trasferta a Picerno contro la quarta della classe

LATINA – Il Latina scende in campo a Picerno alle 14 per giocare, e per portare a casa, il match in programma per la 33° giornata del campionato di serie C girone C.

Allo stadio “Donato Curcio”, i nerazzurri saranno privi dei difensori De Santis e Rocchi ma proveranno ugualmente a fare risultato al cospetto dei quarti della classe. Dei pregi della formazione lucana ha parlato oggi in conferenza stampa mister Gaetano Fontana, che ha anche detto a proposito della trafficata zona play off: “fare tabelle o stabilire quanti punti prendere e quanti possiamo lasciare è unesercizio complesso, , al momento siamo padroni del nostro destino”.