L’Isola pedonale di Latina diventa definitiva, ma sarà in parte riaperta per far posto a nuovi parcheggi. Via anche un piccolo tratto di ciclabile

LATINA – “L’isola pedonale diventa definitiva“. Lo ha detto la sindaca di Latina Matilde Celentano nel corso di un’animata conferenza stampa affermando a più riprese: “Dopo 10 anni di sperimentazione, ci prendiamo la responsabilità di istituire l’isola pedonale facendo quello che nessuno aveva fatto prima di noi“. Non sarà però la stessa isola che conosciamo. Anche se il progetto è ancora in itinere e sarà pronto allo scadere dell’ultima proroga alla sperimentazione, il 31 marzo, dal 1° aprile ci saranno novità sostanziali su cui la maggioranza ha trovato il punto di caduta, dirimendo il conflitto interno tra i detrattori che volevano cancellarla e chi avrebbe voluto vederla ampliata: “Siamo coesi, non appiattiti – ha detto in proposito la prima cittadina – e dal dibattito in maggioranza è venuta fuori una posizione che ci vede tutti uniti”. A provarlo la presenza di tutti i capigruppo di maggioranza: De Amicis, Bruni, Valletta, Galardo, Iavarone e Coriddi.

Ma vediamo quali sono le novità.

ARREDO URBANO – La prima: l’amministrazione (con gli uffici, dunque senza affidare incarichi esterni) sta progettando il nuovo arredo urbano con panchine, alberature, nuovi cestini per i rifiuti, la possibilità di avere nel centro storico la wi-fi gratuita e una calendarizzazione di eventi. Possibile anche la colorazione dell’asfalto (su cui ci sembra di poter dire che Antonio Pennacchi non sarebbe stato d’accordo). Per vedere fisicamente gli arredi ci vorrà probabilmente l’estate, forse l’autunno: “Ci siamo dati quattro mesi di tempo dalla fine della sperimentazione per realizzarla”, conferma l’assessora all’urbanistica Annalisa Muzio.

MENO ISOLA PIU’ PARCHEGGI – La seconda novità è che sparirà un pezzo di area interdetta alle macchine. La cosiddetta riperimetrazione dell’isola pedonale prevede infatti la riapertura di parte di piazza del Popolo, nel tratto davanti all’Intendenza di Finanza e lungo Via Diaz (davanti agli store Benetton e Feltrinelli) dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica lo spazio sarà pedonale (probabilmente con il vecchio sistema delle transenne). Nella piazza riaperta si creeranno 40 stalli a disco orario. “Per poter permettere a chi vuole fare una breve commissione, comprare un libro o prendere un caffè, andare in uno studio professionale o in un ufficio pubblico, potrà farlo trovando parcheggio”, spiega la sindaca.

MENO PISTA CICLABILE – La terza novità, discendente dalla seconda, è la cancellazione di un tratto della pista ciclabile, il pezzo a “U” che va da Corso Matteotti a Piazza del Popolo a Corso della Repubblica (davanti all’Anagrafe). Un piccolo tratto, forse ininfluente per i ciclisti, ma pesante è il valore simbolico della sua cancellazione. Sulle perplessità sollevate in merito alla necessità di sacrificarla per far posto al passaggio delle auto hanno risposto il capogruppo della Lega Valletta e il capogruppo dell’Udc, Maurizio Galardo. Il primo ha spiegato che riaprendo al traffico una parte di piazza del Popolo, sarebbe un pericolo lasciare quel tratto di pista ciclabile che incrocerebbe il flusso delle auto. Galardo, invece, come medico di base assicura che : “Una pista ciclabile così fatta è una ruota per criceti e percorrerla non apporta benefici alla salute”.

IL CONSIGLIO COMUNALE – Tutte le indicazioni (linee guida) sono in una recente delibera di giunta che non è piaciuta alla minoranza che ora si prepara a dare battaglia nel consiglio comunale chiesto da Lbc, Pd, M5S e Per Latina 2032 e in programma domani 7 marzo alle 11.

L’OPPOSIZIONE SI PREPARA A DARE BATTAGLIA – L’umore non è dei migliori, come ha dimostrato l’animata richiesta di prendere la parola in conferenza stampa da parte del consigliere Dario Bellini. “È falso – spiega poi – che da 10 anni si sta sperimentando l’isola pedonale – dichiara il consigliere di Latina Bene Comune – Dal 2013 è stata istituita la Ztl senza alcuna sperimentazione. Dal 2021 ho istituito io la sperimentazione dell’isola pedonale innanzi tutto per problemi di sicurezza dato che dal 2013 l’area era vissuta come isola pedonale e con la diffusione delle auto ibride ed elettriche che possono entrare in Ztl, c’era una reale problema di sicurezza. Inoltre la pista ciclabile del centro è stata appena restaurata e messa in sicurezza spendendo soldi pubblici, toglierla è un errore”. E’ vero però che durante il suo mandato l’Amministrazione Coletta non ha reso permanente l’isola pedonale.

E’ andato via sbattendo la porta anche il responsabile Mobilità e Ambiente del Pd. L’avvocato Giuseppe Pannone ha fatto notare che favorire l’arrivo di macchine in centro è in contraddizione con il Pums il piano per la mobilità urbana sostenibile approvato dalla maggioranza e che è orientato a promuovere la pedonalità, la ciclabilità e migliorare il trasporto pubblico “con l’obiettivo di garantire il diritto alla fruibilità della città e dei suoi servizi a tutti i cittadini e ai turisti, anche ai più fragili”. “Molte approssimazioni e contraddizioni – dichiara in una nota – Il vero obiettivo in realtà è avere più posti auto e ridurre l’area pedonale. La Celentano dice di aver avuto molti incontri; non so se siano molti e con chi ha parlato, di fatto emerge con chiarezza che si da ascolto solo ad una manciata di commercianti del centro”.

A rispondere a Pannone, l’assessore alla Mobilità e ai trasporti Gianluca Di Cocco: “L’animosità sta a significare che questo argomento interessa tutti. L’amministrazione ha deciso di intraprendere questo percorso che solleverà sicuramente una serie di polemiche e farà felice qualcun altro. Allo stato attuale il progetto è al vaglio non solo della parte politica, ma anche dei tecnici perché queste scelte non influiscano negativamente su tutta l’area all’interno della circonvallazione”. E annuncia: intorno all’isola pedonale l’area 30kmh.

DIBATTITO APERTO AL MUG – Oggi al Mug di Via Oberdan anche l’iniziativa di Latina possibile. Un dibattito aperto alla città con la presidente di Italia Nostra Maria Teresa Accatino e il consigliere comunale di Per Latina 2032 Nazareno Ranaldi che invitano i cittadini a partecipare e dicono: “Così si torna indietro di 20 anni”.