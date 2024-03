Terracina, prende a pugni la compagna poi con un sasso le sfascia l’auto: arrestato un 50enne

TERRACINA – Arrestato per aver aggredito la compagna e averle danneggiato la macchina. In manette, per l’episodio avvenuto il 7 marzo, è finito in queste ore un 50enne di Terracina. Sono stati i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Terracina a notificare all’uomo l’ordine di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina.

L’aggressione verbale e fisica era avvenuta dopo un diverbio per futili motivi: una spinta e due pugni sulla spalla destra, avevano procurato alla donna lesioni giudicate guaribili in sette giorni, poi l’uomo, non contento, aveva danneggiato l’autovettura della compagna rompendo la leva del cambio, le alette parasole e il parabrezza, con un sasso raccolto da terra.