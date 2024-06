“Cara Europa, ritrova l’anima e la pace”, incontro a Sezze

SEZZE – In occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno, sabato primo giugno, si è tenuto presso la Parrocchia di Santa Lucia di Sezze, un incontro, promosso dal “Caffè a Santa Lucia”, in merito alla lettera «Cara Europa, ritrova l’anima e la pace Ti vogliamo sempre più vicina e amica», scritta dal Cardinale, Matteo Zuppi, e dal Vescovo della Diocesi di Latina, Priverno, Sezze e Terracina, Monsignor Mariano Crociata.

L’incontro ha avuto inizio con una presentazione dei due autori della lettera: il Cardinale, Matteo Zuppi, nominato personalmente dal Papa, nel maggio del 2022, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), l’assemblea permanente dei vescovi italiani incaricata, tra l’altro, di seguire i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano; e il Vescovo, Mariano Crociata, nominato lo scorso mese di marzo 2023, Presidente della Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità Europea (Comece), struttura che riunisce i vescovi europei con lo scopo di esaminare la politica e la legislazione dell’Unione europea (Ue) dal punto di vista della Dottrina sociale della Chiesa.

La lettera, presentata dal Prof. Giancarlo Loffarelli, dopo aver ricordato la storia dell’Ue dal 1950 ad oggi e citato i padri fondatori, sviluppa in modo colloquiale ed innovativo il tema cruciale “Il senso dello stare insieme”, per poi affrontare i molti temi che affliggono oggi l’Ue, tra cui quelli relativi: “Al ritorno della guerra” – riassunto nell’interrogativo posto all’Ue dal Papa nel discorso di Lisbona dell’agosto 2023, «verso ove navighi, se non offri percorsi di pace, vie creative per porre fine alla guerra in Ucraina e ai tanti conflitti che insanguinano il mondo? »; “Ai migranti e alle sue implicazioni” – “Non si tratta di accogliere tutti, – invita a riflettere l’articolo – ma che nessuno perda la vita nei “viaggi della speranza” e tanti possano trovare ospitalità. Chi accoglie, genera vita!;

“Alla disinformazione” – “Non mancano purtroppo i pericoli – evidenzia l’articolo -, come quelli che vengono dalla disinformazione che minaccia l’ordinato svolgimento della vita democratica e la stessa possibilità di una memoria e di una storia non falsate”.

“Alle prossime elezioni” – “Siamo tutti invitati – termina l’articolo – a partecipare alle elezioni per dare un forte segnale sulla vitalità della democrazia nell’Ue, perché “questa tornata elettorale diventi davvero un’occasione di rilancio”, e per evitare che il 10 giugno si scopra che alle elezioni mancava la metà degli europei”. L’incontro si è concluso con un accorato applauso di ringraziamento da parte degli intervenuti, rivolto agli illustri alti prelati, autori della lettera, e al Prof. Loffarelli il quale, oltre ad aver trasformato il testo in una piece teatrale, ha dato rilievo e

profondità ad ogni singolo argomento trattato.