Filippo Mondelli esempio di virtù: commossa cerimonia di intitolazione della caserma delle Fiamme Gialle

SABAUDIA – Filippo Mondelli sarà ricordato a Sabaudia e dalla Guardia di Finanza per sempre. Le Fiamme Gialle, di cui come atleta vestiva la divisa, gli hanno intitolato la sede della Tenenza della Città delle Dune. Cerimonia solenne e commovente quella che si è svolta questa mattina alla presenza della mamma Monica che ha scoperto la targa. Le sue “qualità umane, morali e di carattere, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, altruismo e abnegazione, oltre che la determinazione e la forza d’animo sempre dimostrate anche nei momenti più difficili”, sono state alla base della scelta nella convinzione che Filippo sarà di esempio alle future generazioni. Lo ha sottolineato nel suo discorso, il Comandante Provinciale, Col. Giovanni Marchetti, sottolineando come “la figura del Finanziere Mondelli, al di là dei brillanti successi sportivi, ha costituito e costituirà per sempre un Esempio di Valori e qualità come senso del dovere, spirito di sacrificio, forza d’animo, altruismo e generosità verso il prossimo, che devono caratterizzare e guidare gli uomini delle Istituzioni e chi opera al servizio della collettività”.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto di Latina Maurizio Falco, del Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, del Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e delle altre autorità civili e militari. Presenti alla cerimonia anche numerosi familiari e amici del militare, il Sindaco di Cernobbio – Dott. Matteo MONTI, paese in cui il Finanziere Mondelli è cresciuto, nonché il Vice Comandante Tecnico-Agonistico FF.GG. del Centro Sportivo Guardia di finanza, T.Col. Gabriele DI PAOLO, e il Comandante del III Nucleo Atleti Fiamme Gialle, Magg. Danilo Cassoni. L’evento ha visto inoltre la partecipazione, oltre che dei militari della Tenenza di Sabaudia e dei reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Latina, di una nutrita rappresentanza di finanzieri del Centro Sportivo, atleti e non, colleghi del Finanziere Mondelli, nonché dei giovani ragazzi appartenenti alle Sezioni Giovanili Fiamme Gialle di canottaggio e canoa.

CHI ERA – Il Finanziere Filippo MONDELLI, nato a Como il 18 giugno 1994, si è arruolato nel Corpo l’8 maggio 2018, quale militare atleta delle Fiamme Gialle – Sezione Canottaggio.

In servizio presso il Centro Sportivo – III Nucleo Atleti Fiamme Gialle di Sabaudia, entrato nella nazionale di canottaggio, ha conseguito numerosi titoli, tra cui la medaglia d’oro ai campionati del mondo under 23 in “quattro con”, la medaglia d’oro in quattro di coppia senior e il titolo di campione del mondo. Venuto a mancare nell’aprile del 2021 alla giovane età di 27 anni a seguito di una grave malattia, il Finanziere Mondelli, oltre che per i successi sportivi, si è quotidianamente distinto per qualità umane, morali e di carattere, senso del dovere, spirito di sacrificio, altruismo e abnegazione, oltre che per la determinazione e la forza d’animo sempre dimostrate anche nei momenti più difficili.

LA MOTIVAZIONE – La motivazione all’intitolazione si legge sulla targa in travertino apposta sulla facciata della caserma sul Lago di Paola: “Militare atleta delle Fiamme Gialle – Sezione Canottaggio, Nazionale Olimpico più volte iridato ai campionati mondiali, distinguendosi per doti umane, morali e caratteriali, improntava la propria quotidiana condotta a senso del dovere, spirito di sacrificio, altruismo e abnegazione, ottenendo successi sportivi di assoluto prestigio per il Corpo e per il Paese e costituendo ammirato modello di comportamento per i più giovani, a cui con incondizionata generosità dedicava il suo tempo, e per tutta la comunità sportiva nazionale e internazionale, elevando così il prestigio e l’immagine della Guardia di Finanza.

Affrontando ogni giorno con determinazione, nobiltà d’animo, serenità e incrollabile forza interiore l’ordinaria attività di servizio e agonistica ma anche le sfide più difficili e dolorose, pur a fronte della sua breve esistenza terrena ha costituito e costituirà per sempre per i colleghi, per le giovani generazioni e per la collettività uno straordinario e indimenticabile esempio di condotta, di valori e di vita”, vi si legge.

Lo ha rimarcato nel suo saluto anche il Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca richiamando l’importanza di Esempi come il Fin. Filippo Mondelli, ricordando come fosse conosciuto dalla comunità di Sabaudia per le sue qualità morali e umane, e sottolineando come la Guardia di finanza, presente con la Tenenza e con il Nucleo Atleti del Centro Sportivo, sia nel tempo diventata parte integrante del comune di Sabaudia.

Il Prefetto di Latina ha evidenziato come Figure come quella del Finanziere Mondelli debbano costituire Modelli di Vita e di Comportamento per tutti gli attori del comparto sicurezza ma anche per tutti gli uomini e istituzioni al servizio della collettività, nonché Esempio e stimolo per le giovani generazioni.

Il Comandante Regionale, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, ha rimarcato come è grazie a Finanzieri come Filippo Mondelli che il Corpo nel tempo è diventato un’Istituzione moderna e strategica per il Paese: il patrimonio morale e spirituale che ha lasciato il Finanziere Mondelli dovrà essere quindi per ogni finanziere una guida e un riferimento nell’assolvimento quotidiano dei propri compiti nel garantire legalità e il bene comune, ma anche Esempio e Stimolo per la collettività e per i più giovani per promuovere la cultura della legalità, del rispetto delle regole e dell’importanza dello sport come palestra di vita

In occasione della cerimonia, il Centro Sportivo e il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Latina hanno di concerto organizzato, in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “Io sono Filippo APS”, costituita per volontà dei familiari, una competizione sportiva con scopo benefico, la terza edizione del “CHALLENGE FILIPPO MONDELLI”, patrocinata dalla Federazione Italiana Canottaggio, che ha consentito di raccogliere la somma allo stato di circa 8000 euro, da devolvere all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che ha avuto in cura il Finanziere Mondelli.

La cerimonia è avvenuta nell’anno in cui ricorre il 250^ Anniversario della Fondazione del Corpo.