Ancora una batosta: Monopoli Latina 2-0

La sconfitta contro il Monopoli anche con l’uomo in meno conferma la difficile stagione nerazzurra e guardando le prossime sette gare, a partite da domenica contro la Juventus Next Gen al Francioni alle 15, è difficile pensare dove andare a smuovere la classifica. Dopo questa altra batosta si confermano i limiti del gruppo di Mister Boscaglia, consapevole degli errori “Nella ripresa dovevamo salire in cattedra, sfruttando la superiorità numerica che ci hanno concesso. Invece abbiamo concesso situazioni favorevoli in uscita e concedendo palle inattive, dove il vantaggio dell’uomo in più si annulla. Ci siamo mossi poco con lentezza, ostinandosi nelle imbucate centrali, quando dovevano esprimerci in ampiezza. Nonostante il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3, non si riamo riusciti ad essere pericolosi, rispetto a loro in contropiede. Da parte non è stata buono partita”.

Monopoli 2 – 0 Latina Calcio 1932

Monopoli (3-5-2): Vitale, Angileri (40’ Bizzotto), Miceli, Grandolfo (69’ Battocchio), Cristallo, De Risio (82’ Bulevardi), Greco, Miranda, Falzerano (82’ Contessa), Viteritti, Bruschi (69’ Sylla). ALL.COLOMBO. A DISP: Albertazzi, Pace, Pellegrini, Valenti, Virgilio, Scipioni, Calvano, Yeboah, Cellamare.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Vona E., Di Livio K (77’ Saccani), Crecco, Marenco, Berman (69’ Riccardi) Gatto, Petermann, Zuppel, Ekuban, Improta. ALL BOSCAGLIA. A DISP: Pannozzo, Basti, Ercolano, Ciko, Ndoj, Motolese, Segat, De Marchi, Polletta, Scravaglieri.

Arbitro dell’incontro: Cristiano Ursini di Pescara.

Assistenti: Antonio Junior Palla di Catania e Federico Linari di Firenze

Quarto uomo: Bruno Tierno di Sala Consilina

Marcatori: 68’ Grandolfo (M), 95’ Bulevardi (M).

Ammoniti: 33’ Improta (L), 81’ Greco (M), 95’ Bulevardi (M).

Espulsi: 45’ Bizzotto (M)

Angoli: Monopoli 7 – 2 Latina

Recupero: 3’ pt / 5’ st