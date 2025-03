La Provincia di Latina aderisce ufficialmente a “Piazze per l’Europa”: la mobilitazione il 15 marzo

LATINA – La Provincia di Latina aderisce ufficialmente a “Piazze per l’Europa”, la mobilitazione prevista per il prossimo 15 marzo per ribadire il valore di un’Europa unita, democratica e solidale. A confermarlo è lo stesso Presidente, Gerardo Stefanelli, che ha sottolineato come la partecipazione dell’Ente provinciale rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno verso la diffusione della cultura europea e del rafforzamento della cittadinanza attiva tra i giovani.

“Crediamo fermamente che l’Europa debba essere unita e più forte – ha dichiarato il Presidente Stefanelli –. Non possiamo permettere che divisioni e indecisioni minino il progetto europeo. Siamo la provincia che ospita Ventotene, isola simbolo della nascita dell’idea di un’Europa federale, e per questo sentiamo ancora di più la responsabilità di rilanciare lo spirito del Manifesto di Ventotene. L’Europa non è solo un’istituzione politica, ma una comunità di valori: pace, libertà, democrazia. E oggi più che mai, dobbiamo difenderli e promuoverli”.

La partecipazione alla manifestazione del 15 marzo si aggiunge alle numerose iniziative che la Provincia di Latina ha portato avanti per sensibilizzare alla cultura e alla vicinanza verso la Comunità Europea. In collaborazione con l’Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli”, per esempio, è stato avviato un progetto di Educazione Civica Europea nelle scuole superiori del territorio. L’obiettivo è formare gli studenti sulla storia e le istituzioni dell’Unione Europea, offrendo strumenti utili per comprendere le opportunità e le sfide dell’integrazione europea.

Come parte del progetto, sono state istituite due borse di studio per giovani tirocinanti che avranno il compito di supportare l’attuazione del programma nelle scuole e di coordinare un “back office” informativo presso la sede della Provincia.

Un ulteriore gesto simbolico ma significativo sarà la distribuzione, in occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio, di una copia del Manifesto di Ventotene a tutti gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori della Provincia. “Vogliamo che i nostri giovani crescano consapevoli di essere cittadini europei e che comprendano il valore di questo progetto – ha aggiunto Stefanelli –. Perché l’Europa non è qualcosa di distante, è parte della nostra identità e del nostro futuro”.

L’adesione della Provincia di Latina a “Piazze per l’Europa” e il progetto di educazione civica rappresentano due azioni concrete per rafforzare il legame tra i cittadini e l’Unione Europea, in un momento storico in cui il futuro del continente richiede unità e partecipazione attiva.