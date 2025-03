Tullio De Piscopo Live Tour 2025: i colori della musica

LATINA – Dopo il successo dello scorso anno torna a Latina Tullio De Piscopo, leggenda della musica italiana e internazionale, con il suo nuovo spettacolo intitolato “I Colori della Musica”. Un viaggio emozionante che ripercorrerà la sua carriera e celebrerà la straordinaria ricchezza sonora che ha contraddistinto l’arte di Tullio. Sul palco non mancheranno tributi a Pino Daniele, gli assoli storici di batteria e una strabiliante interpretazione dell’opera d’arte Libertango, frutto della collaborazione con Astor Piazzolla, con il quale nel tempo ha registrato ben 10 LP, assieme ai brani che hanno portato Tullio De Piscopo al successo popolare (Namina, Pummarola Blues, Andamento Lento) Tullio continua imperterrito a trasmettere la sua passione per la musica e l’insegnamento unendo generazioni e culture in questo straordinario viaggio sonoro. I Colori della Musica è molto più di un concerto: è un viaggio tra generi, emozioni e storie di vita. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Eleomai con il Patrocinio della Provincia e del Comune di Latina.

Ascolta l’intervista a Tullio De Piscopo