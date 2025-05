“Donne imprenditrici, protagoniste della crescita”: a Latina illustrato il report

LATINA – Ha fatto tappa a Latina questa mattina “IL GIRO D’ITALIA DELLE DONNE CHE FANNO IMPRESA” iniziativa di Unioncamere nata con l’obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne, di sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, superando gli stereotipi che limitano la presenza femminile in tanti settori. Nell’occasione il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Frosinone Latina ha promosso l’incontro dal titolo “Donne imprenditrici: protagoniste della crescita” per raccontare i dati emersi dal primo “Rapporto sull’Imprenditoria Femminile delle province di Frosinone Latina” e ascoltare le testimonianze provenienti dal mondo dell’impresa.

Ad aprire i lavori, il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora: “Dopo il successo del primo incontro a Frosinone abbiamo deciso di tornare a parlare delle donne che fanno impresa e che con la loro professionalità danno un contributo fondamentale per il progresso economico e sociale dei nostri territori. Al nostro Comitato voglio ribadire il pieno sostegno di questa Camera di Commercio per valutare insieme le prossime iniziative: dobbiamo avere il coraggio di essere ambiziosi, perché solo con idee e punti di vista nuovi possiamo davvero contribuire al cambiamento”. Ha commentato Acampora annunciando che nei prossimi mesi prenderà il via un corso per la formazione social delle imprese.

A seguire, Carolina Cascella, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della CCIAA Frosinone Latina, ha descritto le caratteristiche specifiche e il potenziale dell’impresa femminile nel territorio sulla base proprio dei dati del Rapporto: “I punti cardine dei dati emersi dal Rapporto ci permettono di proporre azioni concrete per sostenere le imprese femminili. È il primo lavoro in Italia basato su due province e ciò che emerge è confortante: le aziende al femminile prevedono di assumere, investire nel green e nella digitalizzazione. Emerge oltremodo la necessità di un sostegno non solo economico ma anche per far convergere vita privata e vita lavorativa. Centrale inoltre la necessità di formazione qualificata. Sono queste le istanze raccolte sulle quali ci adopereremo per dare risposte concrete”.

Il convegno ha poi visto l’intervento di Simona Mulè, Consigliera di parità della provincia di Latina, che ha evidenziato il ruolo chiave dell’imprenditoria femminile come leva per lo sviluppo locale e per l’inclusione economica, sottolineando l’importanza di nuove competenze, nuovi territori e nuove imprese create dalle donne: “Le donne sono il pilastro della nostra collettività, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico. Un pilastro imprescindibile per le sfide che siamo chiamati ad affrontare perché rappresentano il motore del cambiamento. Il Rapporto presentato ci offre una panoramica importante per valutare le azioni da intraprendere per lo sviluppo economico dei territori. Lancio l’idea di una cabina di regia per promuovere un patto territoriale integrato, noi siamo a disposizione”.

Tiziana Pompei, Vice Segretaria Generale di Unioncamere, ha offerto un’analisi sui numeri dell’imprenditoria femminile, illustrandone l’evoluzione e la dinamica a livello nazionale e locale: “Questa tappa del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa è utile per raccontare il territorio e le sue peculiarità. Le imprese femminili, stando ai dati, sono diminuite dal 2023 ma rispetto al 2019 la flessione è inferiore per cui questo è un segnale di resilienza. La provincia di Frosinone è la quarta in Italia come tasso di femminilizzazione delle imprese, mentre a Latina il tasso di femminilizzazione è più alto rispetto al dato nazionale. Una fotografia importante sulla quale poter lavorare per sostenere le imprese di queste due province”.

Valentina Picca Bianchi, Presidente del Comitato Impresa Donna presso il MIMIT, ha illustrato le azioni concrete messe in campo per promuovere l’empowerment femminile e per rafforzare il ruolo delle donne nel sistema produttivo: “Ci sono tantissimi progetti per le imprese femminili, tutti estremamente validi ma manca spesso un punto di raccordo, una bussola, che è quello che noi cerchiamo di offrire a chi deve fruire di queste progettualità. Formazione, competenza e attitudine sono gli strumenti fondamentali per fare impresa e noi dobbiamo guidare le imprese affinché sappiano come utilizzarli al meglio”.

Pina Maiorano, Responsabile Orientamento Lazio Innova, ha infine presentato le iniziative e misure regionali a supporto dell’imprenditoria femminile nel Lazio: “Lo spazio attivo Lazio Innova è qui dislocato e questo testimonia la volontà di fare rete per processi di accompagnamento delle imprese. Abbiamo messo in campo importanti strumenti per sostenere le imprese femminili e i loro investimenti per lo sviluppo”.

L’evento è stato moderato da Monica Onori, funzionaria di Si.Camera.