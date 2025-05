E’ un maschio e si chiama Enea il falco pellegrino nato sul tetto della Regione Lazio

E’ un maschio e si chiamerà Enea, il pullo di falco pellegrino, nato il 15 aprile sul tetto della Giunta regionale del Lazio – a Roma, in via Cristoforo Colombo – dalla coppia Marte e Venere. Il nome è stato scelto con un contest online al quale hanno partecipato circa 11mila cittadini del Lazio: Enea ha ottenuto il 97 per cento dei consensi.

A seguito dell’inanellamento, è stato possibile verificare il sesso del rapace che è sorvegliato a vista dalla mamma (mentre il papà va a caccia per procurare prede al piccolo), mentre le giornate del pullo si possono seguire online 24 ore su 24, grazie a due telecamere posizionate dagli esperti accanto al nido.

Il piccolo Enea, a tre settimane dalla nascita, pesa 580 grammi.

Per vederlo https://www.parchilazio.it/schede-33614-i_pellegrini_della_regione_lazio

https://www.youtube.com/watch?v=ne1ImTU54vY/