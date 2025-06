Gaeta, inaugurato il nuovo Centro Diagnostico presso l’ex ospedale Di Liegro

È stato inaugurato questa mattina a Gaeta il nuovo Centro Diagnostico “Cy Twombly”, realizzato all’interno dell’ex presidio ospedaliero “Monsignor Di Liegro”. Al taglio del nastro era presente il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al sindaco Cristian Leccese, al direttore generale dell’ASL di Latina Sabrina Cenciarelli, al direttore della Direzione Salute della Regione Andrea Urbani, al senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia, e al consigliere regionale Cosmo Mitrano, promotore dell’iniziativa durante il suo secondo mandato da sindaco.

Il Centro Diagnostico nasce da una raccolta fondi avviata nell’aprile 2020 da Mitrano, con il sostegno di enti, associazioni e cittadini del territorio, per acquistare apparecchiature diagnostiche da utilizzare durante l’emergenza Covid-19. Un’iniziativa che ha permesso, in pochi mesi, di raccogliere quasi 900mila euro, donati successivamente all’ASL di Latina. Tra i principali sostenitori: la Fondazione Cy Twombly, con una donazione di 500mila dollari, la Marina USA, Eni Spa, Laziofarma Spa e il Principe Carlo di Borbone-Due Sicilie.

«Grazie all’impegno di Cosmo Mitrano e alla collaborazione con il Comune di Gaeta – ha dichiarato il presidente Rocca – oggi consegniamo al territorio una struttura moderna, con tecnologie di ultima generazione, che contribuirà a migliorare l’offerta diagnostica e ridurre le liste d’attesa».

Soddisfazione è stata espressa anche da Maria Weisghizzi, coordinatrice di Forza Italia Gaeta, che ha parlato di un «importante risultato per tutta la comunità», sottolineando «l’intuito e la capacità organizzativa di Mitrano» nel mobilitare forze pubbliche e private.

«Il Centro Diagnostico “Cy Twombly” – ha aggiunto il sindaco Leccese – rappresenta un passo avanti per la sanità locale: sarà un punto di riferimento per la prevenzione, la diagnosi e il monitoraggio, non solo per Gaeta ma per tutto il comprensorio. Ringrazio i benefattori e il personale della ASL che hanno reso possibile questo traguardo».