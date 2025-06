Gran Galà del Calcio Pontino: la decima edizione tra sport, inclusione e territorio

Torna l’atteso appuntamento con il Gran Galà del Calcio Pontino, giunto alla decima edizione. La kermesse, ideata e organizzata dal tecnico Gennaro Ciaramella, si svolgerà lunedì 23 giugno a partire dalle 20.30 presso il locale 24 Mila Baci di Latina. Una serata che va oltre il calcio, pensata come momento di appartenenza, inclusione e valorizzazione del territorio. Sul palco si alterneranno atleti, dirigenti, allenatori, arbitri, ma anche figure che si sono distinte nell’impegno sociale e imprenditoriale, portando in alto il nome della provincia pontina.

Saranno 25 i premi assegnati, tra riconoscimenti individuali e di squadra, per celebrare storie di sport e passione. Tra i premiati figurano Michele Elena del Real Latina, Giovanni Di Trapano e Alessandro Ranellucci della Vis Sezze, Riccardo Brosco del Pescara, Giuseppe Panico dell’Avellino e Federico Nardin della Roma Primavera.

Non mancheranno sorprese, con la possibile presenza di protagonisti del leggendario Mundial ’82 in Spagna, e di altri calciatori originari della provincia pontina che hanno indossato la maglia della Serie A e della Nazionale italiana.

Panchine “d’Argento” agli allenatori Mauro Rubba e Samuele Bignozzi (Polisportiva Carso Elite Under 15), Marco Ardone (Rappresentativa Latina Under 15), Antonio Montella (Atletico Ardea), Domenico Ionta (Real Cassino), Mauro Pernarella (Città di Formia); Panchina d’Oro a Mirko Boccitto (Cisterna Calcio).

Le società sul podio l’Agora Latina FC, l’US Samagor, il Cisterna Calcio, il Montello 1958 e per lo sport inclusivo la Polisportiva Hyperion Latina. Premi top all’arbitro Luca Schiacchitano della AIA di Latina, il dirigente FIGC Antonio Nania.

Premi speciali alla memoria di Daniele Mariani, Giancarlo Rosato, Luciano Marinelli, Gino Bondioli, Vincenzo D’Amico. Premio Editoria e Sport a Giovanni Di Giorgi (Lab DFG, Premio Invictus), Diritto e Sport a Giovanni Fontana e Matteo Sperduti. Nella sezione altri sport fari sul basket con Andrea Pastore (Roseto) e Diego Monaldi (RSR Rieti), il pugilato con Alessia Mesiano (GS Fiamme Oro), la canoa con Giorgia Lacalamita (GS Marina Militare) e l’impresa in acquabike del ciclista Cristian Nardecchia (Team Nardecchia- Montini), autore della traversata in mare dalla Corsica a Sabaudia. Folclore e tradizione con I Giullari di Minturno, che riceveranno il premio come espressione artistica del territorio e si esibiranno dopo la premiazione, arricchendo di musica e spettacolo la serata, che sarà aperta e conclusa dal sassofonista Marco Tasciotti. Evento in streaming sulle pagine facebook del Gran Galà del Calcio 2024 e Il Salotto del Dilettante.