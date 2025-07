Fiamme Oro di Sabaudia trionfa ai Campionati Europei di Canoa Kayak

Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia trionfa ai Campionati Europei di Canoa Kayak riservati alle Categorie Junior e Under23 che si sono svolti a Montemor-O-Velho (Portogallo) dal 23 al 27 Luglio. Una rassegna iridata da incorniciare per gli Atleti Cremisi ed i loro Tecnici, che sulle acque Portoghesi hanno incantato i numerosi tifosi presenti sugli spalti regalando performance da record. Tre Titoli Mondiali, un Argento ed un Bronzo il ricco bottino portato a casa dai Sei Atleti Pontini che hanno indossato la maglia azzurra, accompagnati dal loro Tecnico Ass.C. Monte Angelo.

Il Tricolore sventola sul gradino più alto del podio grazie alla doppia impresa storica firmata dall’Ag.Sc. Casadei Gabriele. Il Vice Campione Olimpico, sigla la doppietta C1 500 Metri e C1 1000 Metri Under23 Maschile, aggiungendo al suo palmares altri due Titoli di Campione Del Mondo.

L’altro Oro sui 1000 Metri (Distanza Olimpica), aggiunto alla preziosa collezione di Medaglie Internazionali, arriva con ampio margine sul Secondo classificato, lo Spagnolo Pablo Crespo, che taglia il traguardo con oltre 4 Secondi di ritardo.

Risultati eccellenti per Casadei, ormai consacrato tra i talenti più brillanti della Canoa Canadese Internazionale, e che danno ancora più fiducia sul suo stato di forma in vista del Campionato del Mondo Assoluto di Milano a fine Agosto.

La festa tricolore è proseguita grazie alla straordinaria vittoria dell’Ag. Della Giustina Olympia, che si è imposta con autorevolezza nel C1 Under 23 Femminile 500 Metri. Già Campionessa Europea in carica in questa distanza, ha confermato il suo talento con una prova di forza tagliando il traguardo in 2:09.22.

Per l’Ag. Della Giustina questo è un Titolo Iridato che la proietta tra le protagoniste del futuro della canadese femminile, nonchè un risultato storico per le Fiamme Oro Sabaudia che vincono il primo Titolo Mondiale in Campo Femminile.

Per la Categoria Junior è un’Argento pesantissimo quello conquistato nel C1 200 Metri da Riccardo Caporuscio, Atleta della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro, nato e cresciuto nel vivaio di Sabaudia. Il giovane azzurro ha disputato una finale entusiasmante, rimanendo fino all’ultima pagaiata in corsa per l’Oro e chiudendo in 43.08, a soli 24 Centesimi dall’Ungherese David Barna, che con 42.84 si è laureato Campione Del Mondo.

Grande risultato Cremisi anche nella gara lunga del C1 5000 Metri Mix Staffetta, dove in una gara composta da tratti in barca e tratti di corsa, l’Ag. Della Giustina Olympia, alternandosi con l’Atleta dell’Aeronautica Militare Marco Tontodonati, si aggiudica la Medaglia Di Bronzo.

“Risultati esaltanti che ci confermano che il massimo impegno durante la fitta preparazione presso il Centro Remiero di Sabaudia ha dato i suoi frutti”, ha commentato il Tecnico Cremisi, nonchè Tecnico della Nazionale Junior e Under 23 del Settore Canadese Ass.C. Monte Angelo, “gli Atleti hanno lavorato molto bene ed io sono orgoglioso di quello che abbiamo costruito in tutti questi anni. Continueremo a portare avanti i nostri progetti per far crescere i futuri Atleti Olimpici”.

Grazie al grande contributo cremisi, la Nazionale Italiana si conferma tra le squadre più competitive e promettenti del panorama internazionale giovanile, conquistando il Secondo Posto generale nel Medagliere della Competizione Mondiale. Un risultato che premia il lavoro di squadra, la visione tecnica e l’energia di una generazione sempre più protagonista.

Il prossimo appuntamento clou della stagione saranno i Campionati Del Mondo Senior che si svolgeranno all’Idroscalo di Milano dal 19 al 24 Agosto.