Benacquista, prima giornata al Torneo all’Estra Forum di Chiusi

Domenica 31 agosto seconda giornata di torneo

Nella prima giornata del Torneo organizzato dalla San Giobbe Basket presso l’Estra Forum di Chiusi, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato la sua seconda uscita stagionale affrontando i padroni di casa in un test utile e competitivo.
L’incontro è stato equilibrato nella prima metà, con i nerazzurri capaci di tenere testa agli avversari sia sul piano fisico che tecnico. Un parziale negativo maturato tra la parte finale del terzo quarto e l’inizio del periodo conclusivo ha però consentito alla formazione toscana di allungare nel punteggio. Nonostante una buona reazione nella fase finale del match, il risultato 71-63 ha sorriso alla San Giobbe (15-14, 16-16, 20-9, 20-24)
Al termine della gara, coach Franco Gramenzi ha così commentato la prestazione dei suoi: «Nel complesso è stato un altro buon allenamento. La nota positiva è che abbiamo prodotto moltissimo, ma segnato poco, e questo è evidente anche dall’andamento della gara. Quel break negli ultimi tre minuti del terzo quarto ci è costato la partita. La vera nota negativa della serata è che abbiamo concesso troppi secondi tiri agli avversari, e questo è uno degli aspetti su cui dobbiamo continuare a lavorare. Ma è proprio questo il senso delle amichevoli di precampionato: testare il livello di crescita e migliorare».
Entrambe le formazioni hanno affrontato la gara con rotazioni limitate: San Giobbe priva di Raffaelli e Molinaro, Latina senza Gallo (tenuto a riposo in via precauzionale per un leggero affaticamento) e il neoarrivato Marko Bakovic, che non sarà disponibile nemmeno per la prossima partita.

La Benacquista tornerà in campo domenica 31 agosto, alle ore 17:00, per la seconda giornata del torneo, affrontando la Janus Fabriano, reduce dalla sconfitta contro la Virtus Roma 1960 (91-75).

