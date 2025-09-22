Il Festival ArteScienza al Conservatorio di Latina con il concerto Immaginario | Concreto 

(foto: Organo Dom Bedos-Roubo_foto2©www.organosandomenicorieti.it)

LATINA – Il Festival ArteScienza fa tappa a Latina al Conservatorio “Ottorino Respighi” martedì 23 settembre con il concerto Immaginario | Concreto (Auditorium Caetani, ore 18, ingresso libero) che presenta la più recente produzione artistica di nove giovani compositori afferenti ai corsi di Musica Elettronica del Conservatorio, a cura dei docenti Nicola Bernardini, Marco Marinoni, Federico Scalas. Si tratta di opere elettroacustiche, acusmatiche, o per strumenti aumentati che offrono al pubblico una variegata esperienza di approcci creativi e di ascolto.

Il concerto viene preceduto alle ore 17.30 dall’incontro con i nove autori – Luca Giacobbe, Alessandro Valle, Alessandro Diaz Espinoza, Gabriele Erdi, Diego Lombardo, Mascia Timpone, Gianluca Pellegrino, Claudia Corsi, Paolo Martellacci – che racconteranno gli aspetti tecnici e le scelte espressive da loro effettuate, discutendo sulle caratteristiche che ne differenziano gli aspetti linguistici. L’approccio alle nuove tecnologie informatiche e l’utilizzo massivo dell’elettronica è al centro della presentazione e propone un’attenta analisi delle nuove estetiche. Nell’ambito del concerto una giuria di compositori premierà il brano più meritevole con la speciale Menzione ArteScienza 2025, a cura del Centro Ricerche Musicali CRM.

L’edizione 2025 del Festival è iniziata lo scorso 1° luglio a Roma, con il titolo di “Pianeta Immateriale”. E’ realizzata con il contributo di Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, Regione Lazio – Direzione Cultura e Lazio Creativo. Gli eventi di settembre sono promossi e sostenuti dall’ Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Centro Ricerche Musicali CRM – ETS e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.