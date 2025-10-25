ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Latina, all’Oxer parte “Asta al Cinema” per sostenere la ricerca sull’Idrocefalo Normoteso

In occasione della Giornata Mondiale dell’Idrocefalo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Idrocefalo, che si celebra il 25 ottobre, l’Associazione Neuro Vita lancia una nuova campagna di sensibilizzazione che unisce arte e ricerca. L’iniziativa, dal titolo “Asta al Cinema”, è ospitata dal Cinema Oxer di Latina e si svolgerà dal 3 novembre 2025 al 7 gennaio 2026 in collaborazione con il MAD – Museo d’Arte Diffusa. L’obiettivo è sostenere la ricerca e diffondere consapevolezza sull’Idrocefalo Normoteso, una patologia ancora poco conosciuta e spesso confusa con Parkinson o Alzheimer, ma curabile se diagnosticata in tempo. Il progetto rappresenta un nuovo passo nel percorso di divulgazione scientifica e culturale avviato da Neuro Vita, presieduta dal neurochirurgo dott. Gianpaolo Petrella dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Dall’oblio alla luce: l’arte come linguaggio di cura

“Asta al Cinema” nasce come naturale prosecuzione del contest artistico “Dall’oblio alla luce, dall’immobilità al movimento – Disegnare una cura”, che ha coinvolto 80 artisti provenienti dal territorio pontino, da diverse regioni italiane e da vari Paesi europei. L’arte contemporanea è stata il mezzo scelto per raccontare il percorso di rinascita possibile attraverso diagnosi, ricerca e cura. Delle 80 opere originali, 40 sono già state aggiudicate durante le prime aste tenutesi a Roma, Sabaudia e Sperlonga, segno del forte coinvolgimento del pubblico e dell’interesse verso la causa.

Come partecipare all’“Asta al Cinema”

Le opere numerate saranno esposte nei locali del Cinema Oxer e visibili anche sui canali social di Neuro Vita. Chi desidera partecipare potrà compilare un form di offerta segreta: ogni opera ha una base d’asta non pubblica e verrà assegnata al miglior offerente al termine dell’esposizione. Il regolamento completo è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale dell’associazione.

