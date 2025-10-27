Peter Kuper presenta a Latina “Insectopolis, una storia naturale”(ed Tunuè)

LATINA – La casa editrice Tunuè porta a Latina il vignettista del New York Times e Premio Eisner, Peter Kuper con il suo ultimo lavoro “Insectopolis, una storia naturale” che parla anche di Agro Pontino e malaria. Un doppio appuntamento, il 4 novembre (alle 10,30 per le scuole e alle 21 per il pubblico), che sarà ospitato al Teatro D’Annunzio, nell’ambito della stagione di prosa promossa dal Comune di Latina con l’Assessorato alla Cultura.

Il pluripremiato fumettista, vincitore di un Eisner Award, l’oscar del fumetto con Rovine (edito proprio da Tunué), è considerato un maestro del fumetto americano e a Latina presenterà la sua nuova graphic novel che sta girando l’Italia. “Un viaggio attraverso i 400 milioni di anni di storia degli insetti e gli straordinari entomologi che li hanno studiati tra fumetto e divulgazione scientifica – spiegano dalla casa editrice di Latina che lo ha pubblicato- . “Insectopolis, una storia naturale” è un viaggio che passa anche nell’Agro Pontino, con una tappa nella storia della città, raccontando della Palude, della bonifica e della malaria“.

Per partecipare all’appuntamento serale gratuito (realizzato anche in collaborazione con la libreria La Feltrinelli di Latina) occorre prenotarsi al link https://bit.ly/4nitaYN

Nell’incontro della mattina, riservato alle scuole, Peter Kuper dialogherà con Antonella Melito, giornalista e speaker di Mondo Radio, per l’incontro serale delle ore 21:00, aperto e gratuito, accessibile tramite prenotazione, il fumettista americano dialogherà con Renzo Di Falco speaker di RDS – Radio Dimensione Suono.

L’AUTORE – Peter Kuper autore di illustrazioni e fumetti apparsi sul Time, MAD, The New York Times, co-fondatore di World War 3 Illustrated. Con Rovine (edito in Italia da Tunué) ha vinto l’Eisner Award nel 2016 per il miglior graphic novel riuscendo a costruire un successo planetario. Ha vissuto a Oaxaca, in Messico, tiene diversi corsi alla Harvard University e ha insegnato fumetto alla School of Visual Arts per oltre 25 anni. In Italia per Tunué sono usciti anche Diario di New York, Cuore di Tenebra, Gli incubi di Kafka e La Metamorfosi.

IL LIBRO – Insectopolis, una storia naturale edito dalla casa editrice Tunué (uscito in libreria il 24 ottobre 2025 nella collana prospero’s books extra con traduzione di Omar Martini), è una lettura ideale per chi studia scienze naturali, per gli appassionati della natura, per chi si stupisce di fronte la natura. Formiche, cicale, api e farfalle visitano nella biblioteca di New York una mostra che ripercorre la loro storia, lunga ben 400 milioni di anni, e racconta la loro relazione non sempre facile con gli esseri umani. Racconti straordinari di scarabei stercorari che navigano tra le stelle, libellule preistoriche grandi quanto un falco che sono a caccia di prede, zanzare che cambiano il corso della storia umana. E poi i ritratti di quegli entomologi e naturalisti che hanno studiato la bellezza e il mistero del comportamento degli insetti – dai celeberrimi Edward Osborne Wilson e Rachel Carson, fino a scienziati poco noti come Charles Henry Turner, lo studioso afroamericano che documentò l’intelligenza degli artropodi, e Maria Sybilla Merian, la studiosa tedesca del XVII secolo considerata la madre dell’entomologia. Un’opera divulgativa e immaginifica, capace di regalare al lettore uno sguardo nuovo, privo di pregiudizi, sul mondo degli insetti. E, soprattutto, di mettere in discussione il ruolo di preminenza che l’umanità si è sempre assegnata sulla Terra.