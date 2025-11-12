A Sezze Claudio Chiappucci con “I luoghi del Diablo”

SEZZE – Sarà presentato a Sezze, il 14 novembre alle ore 18 presso l’auditorium San Michele Arcangelo, il libro “I luoghi del Diablo”, del grande ciclista Claudio Chiappucci e con il giornalista sportivo Federico Vergari. La presentazione, che sarà in concomitanza con l’uscita del libro edito dalla casa editrice pontina Lab DFG, vedrà l’autore dialogare con il sindaco di Sezze Lidano Lucidi e con l’ex ciclista Filippo Simeoni.

L’incontro, moderato da Simone Di Giulio, sarà l’occasione per riscoprire la storia sportiva di Chiappucci. Quest’ultimo, soprannominato “El Diablo” per il suo stile aggressivo, ha debuttato tra i professionisti nel 1985 con la Carrera Jeans, guadagnandosi la notorietà internazionale durante il Tour de France del 1990. Successivamente, sempre al Tour ha conquistato due terzi posti e ha vinto la classifica degli scalatori nel 1992. In patria, Chiappucci ha vinto al Giro d’Italia due tappe, salendo sul podio finale nel 1991 e, ancora, nel 1992. A partire dagli esordi del ciclista, i ricordi e le emozioni dei suoi successi saranno protagonisti de “I luoghi del diablo”, libro al cui interno è presente anche una prefazione firmata dal noto telecronista sportivo Guido Meda.