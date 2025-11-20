Rigenerazione e trasformazione urbana se ne parla a Sezze con l’aiuto di due libri pubblicati da Lab Dfg















LATINA – Rigenerazione e trasformazione urbana: è questa la sfida del presente. Come adeguarsi a una modernità sempre più esigente e veloce, nel rispetto della tradizione e della storia? Come venire incontro ai cittadini che hanno cambiato i loro stili di vita? Se ne discuterà venerdì 21 novembre alle 18 all’Auditorium Comunale di Sezze nel convegno organizzato dalla Lab DFG e dall’Ance, associazione nazionale costruttori edili, di Latina.

Ad aprire i lavori sarà il Sindaco di Sezze, Lidano Lucidi. Quindi la parola passerà a Pierantonio Palluzzi, presidente dell’Ance di Latina. Poi a Fabio Pagliara, autore del libro Sportcity. La repubblica del movimento, con una esperienza con l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, per la quale è stato consulente tecnico per lo sport, collaborando alla realizzazione di progetti sul territorio nazionale. Si proseguirà con il contributo di Sabrina Pecorilli, autrice del libro Architetture industriali silenti, un itinerario inedito che si snoda lungo la provincia di Latina: attraverso una narrazione che si muove nel tempo e nello spazio, vengono esaminati gli edifici industriali dismessi, invitando a riflessioni sulla loro futura destinazione.

Il convegno sarà moderato dal giornalista Fabio Benvenuti.

“Stiamo vivendo un momento – dichiara il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi – in cui i Comuni non possono più limitarsi a gestire lo spazio pubblico: devono ripensarlo. Le città cambiano ritmo, cambiano abitudini, cambiano bisogni. E Sezze non può restare ferma. La sfida che abbiamo davanti non è soltanto quella di creare nuovi luoghi per lo sport e il movimento, ma di trasformare ciò che già abbiamo, valorizzando la nostra storia senza subirla. Lo sport all’aria aperta non è un dettaglio urbanistico: è una scelta di salute pubblica, di inclusione, di qualità della vita. È una nuova infrastruttura sociale. Per questo ritengo fondamentale aprire un confronto serio, competente e plurale, come quello che verrà fatto durante questo importante evento. Abbiamo bisogno di idee, di professionalità e di una visione condivisa che permetta anche a Sezze di guardare al futuro con coerenza e coraggio. Ringrazio gli ospiti presenti e tutti coloro che, con il loro contributo, ci aiutano a immaginare una città capace di trasformarsi restando fedele alla propria identità”