Formazione Scuola-Lavoro, protocollo d’intesa tra il Comune di Formia e l’IIS “E. Fermi-G. Filangieri”

Nuovo modello che sostituisce i PCTO

Firmato a Formia il protocollo d’intesa tra il Comune e l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi – G. Filangieri” per la “Formazione Scuola-Lavoro”, il nuovo modello che sostituisce i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e che sarà operativo a partire dall’anno scolastico 2025/2026.

La firma è avvenuta questa mattina presso il Palazzo Comunale, alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, del dirigente scolastico Costantino Forcina e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Luigia Bonelli. L’intesa mira a creare un ponte concreto tra il mondo della scuola e quello del lavoro, offrendo agli studenti occasioni di formazione pratica, tirocini, partecipazione a eventi e progetti di cittadinanza attiva.

Il Comune, in qualità di ente ospitante, garantirà opportunità di stage, formazione e collaborazione con altre istituzioni, mentre l’Istituto scolastico metterà a disposizione competenze e strumenti per la realizzazione delle attività, accogliendo un rappresentante dell’Amministrazione nel proprio Comitato Tecnico-Scientifico.

“Con questa firma – ha dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo – rafforziamo la collaborazione tra il Comune di Formia e il mondo della scuola, offrendo ai giovani esperienze formative concrete e qualificanti. È un modo per sostenere il loro percorso di crescita e prepararli alle sfide del futuro.”

Sulla stessa linea l’assessore Luigia Bonelli: “Vogliamo che i nostri studenti possano imparare anche attraverso esperienze dirette e stimolanti. È così che si formano cittadini consapevoli, responsabili e pronti ad affrontare il mondo del lavoro.”

