“Il Panettone Fatto per Bene”, la campagna di Emergency a Latina

LATINA – Come ogni anno torna nelle piazze di tutta Italia la campagna benefica del “Panettone Fatto per Bene di Emergency. Anche i cittadini e le cittadine di Latina potranno acquistare il tipico dolce natalizio sostenendo l’ONG nei diversi scenari di guerra in cui si sta impegnando. L’occasione sarà in piazza del Popolo, il 7 e l’8 dicembre dalle ore 10 alle ore 19. In provincia, invece, sarà possibile acquistarlo dal 6 all’8 dello stesso mese a Cisterna, in piazza XIX marzo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30.

Il panettone realizzato per Emergency dalla storica pasticceria Vergani ha un peso di 1 kg ed è preparato secondo la tradizionale ricetta milanese che prevede l’uso del lievito madre naturale e ingredienti selezionati con la massima cura. Ha una forma bassa e un impasto soffice ottenuto con farina di grano tenero italiano e arricchito con uvetta sultanina e scorze di arancia italiana candita.

È disponibile al prezzo di 22 euro e ogni acquisto sarà accompagnato da una shopper in cotone naturale resa speciale dall’artista Dario Sansone con il suo messaggio di pace. Oltre alle piazze, in costante aggiornamento, sarà possibile acquistare il panettone sul sito dedicato e nei negozi di Natale di EMERGENCY, aperti dal 22 novembre al 24 dicembre.