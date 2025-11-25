Latina non si piega alla violenza criminale: contro le bombe sit-in di Libera Latina

LATINA – Dopo l’ultima bomba esplosa a Latina sabato notte, Libera invita “cittadini, associazioni, sindacati, studenti e lavoratori a unirsi in un sit-in di solidarietà e di impegno civile per ribadire che la nostra comunità rifiuta il buio della paura e dell’indifferenza”.

“Oggi più che mai – sottolinea in una nota la referente locale Annalisa Di Prospero – è necessario un risveglio delle coscienze. Non possiamo restare in silenzio di fronte alla violenza mafiosa. La nostra risposta è la forza della comunità, la voce della società civile, la scelta della legalità e della giustizia sociale. Rispondiamo con partecipazione, la corresponsabilità è la luce della speranza che illumina il cambiamento”.

L’appuntamento è per venerdì 28 novembre alle 18 in Piazza del Popolo sul lato dell’Intendenza di Finanza “Per dire NO alla violenza e alle logiche mafiose. Per ribadire che Latina è terra di

giustizia e dignità. Per sostenere chi ogni giorno nelle Istituzioni e nella società civile combatte le mafie”, conclude Di Prospero sostenuta dai coreferenti di Libera Lazio Gianpiero Cioffredi e Alfredo Borrelli.