Luca Fanelli e Angelo Guattari presentano Il Principe del Promontorio

SAN FELICE CIRCEO – Si intitola Il principe del Promontorio (Atlantide Editore), il libro di Lucia Fanelli e Angelo Guattari, che sarà presentato domenica 7 presso la Porta del Parco a San Felice Circeo. Un viaggio tra storia, archeologia e identità del territorio. “Un’occasione speciale per approfondire la storia della straordinaria Grotta Guattari e scoprire il volto più autentico del nostro territorio”, spiegano dalla Pro Loco che organizza l’appuntamento.

Con gli autori interverranno la sindaca Monia Di Cosimo, l’assessore regionale ed ex sindaco Giuseppe Schiboni, e l’antropologo Giorgio Manzi.

Letture Gianmarco Cucciolla e Paola Laurenti.

Modera Franco Domenichelli.