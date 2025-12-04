ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Libri e sanità

“Awake” alla Feltrinelli di Latina, il libro di Christian Brogna e Claudia Zanella

La storia di un chirurgo che opera i suoi pazienti da svegli e coscienti

awake

LATINA – È possibile operare una persona senza anestesia, con gli occhi aperti e i suoi sensi completamente coscienti? Sì, certamente. Si tratta di una tecnica chirurgica molto particolare: l’awake surgery, argomento che sarà ampliamente trattato questo pomeriggio, 4 dicembre, presso la Feltrinelli di Latina in viale Diaz, alle ore 18. L’incontro vedrà il chirurgo Christian Brogna e la scrittrice Claudia Zanella presentare il loro libro “Awake”, edito da Rizzoli, che racconta proprio la storia di un medico che ha creduto in un rapporto diverso con i suoi pazienti. Con l’intervento previsto della giornalista e scrittrice Licia Pastore, durante l’incontro sarà possibile scoprire il modo in cui Christian Brogna, specialista in neurochirurgia, riesce a operare i suoi pazienti da svegli. Il motivo sta nel concetto di base della tecnica awake surgery: il paziente, rimasto cosciente in sede d’operazione, viene chiamato a interagire in diversi modi e, proprio grazie alle sue reazioni, diventa possibile mappare con precisione millimetrica le connessioni neuronali e, di conseguenza, ridurre il rischio di danneggiarle, preservando così le funzioni cognitive, emotive e relazionali.

Nel libro, infatti, viene descritta una scena particolare avvenuta in sala operatoria: un sassofonista suona il suo strumento mentre viene operato dalle équipe guidata da Christian Brogna, che, dopo nove ore di intervento, riesce con successo ad asportare un tumore giudicato da molti, fino a quel momento, inoperabile. Oggi pomeriggio, quindi, sarà l’occasione per conoscere una storia particolare, raccontata in un libro in grado di unire divulgazione scientifica e tensione narrativa.

