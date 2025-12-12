Monte Inferno, Orlando Lucchetta presenta il libro-denuncia all’Enjoy Cafè

Venerdì 12 dicembre, alle 17.30, all’Enjoy Cafè di Borgo Montello, in strada Minturnae 125, sarà presentato “Monte Inferno”, il libro di Orlando Lucchetta che racconta una delle ferite più profonde inflitte al territorio pontino e alla sua coscienza collettiva. Storico membro del Comitato contro la Discarica di Borgo Montello, Lucchetta ripercorre quarantacinque anni di battaglie civili, dal 1971 al 2016, denunciando inquinamento, connivenze e silenzi che hanno trasformato la Val d’Oro in un simbolo di dolore, ma anche di resistenza.

Il titolo del volume richiama l’omonimo documentario di Patrizia Santangeli, che ha contribuito a rendere visibile ciò che per troppo tempo è rimasto nascosto sotto la superficie. La pubblicazione è stata possibile anche grazie al lavoro di Giorgio Libralato, consulente del Comitato e delle famiglie che vivono a ridosso della discarica.

Tra le pagine emergono storie di coraggio e di sacrificio, come quella di Don Cesare Boschin, il parroco ucciso per il suo impegno civile, e quelle di chi si è ammalato respirando l’aria contaminata di Borgo Montello e dei territori vicini. “Monte Inferno” è un libro-denuncia, ma anche un atto d’amore verso la propria terra, scritto per restituire voce e dignità a una comunità che continua a chiedere verità e giustizia. Il volume sarà disponibile durante la presentazione e su Amazon.