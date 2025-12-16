Voci per quando è tardi, Lucia Viglianti presenta il libro al liceo artistico

Nell’ambito della manifestazione “Voci d’Arte e Parole”, in programma dal 18 al 21 a Latina presso il Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti”, si terrà la presentazione del libro Voci per quando è tardi di Lucia Viglianti, pubblicato da Atile Edizioni. L’incontro è in calendario per il 19, alle ore 18.00.

La raccolta comprende ventisette racconti scritti tra il 2008 e il 2024, che danno voce a donne e uomini sospesi tra memoria e immaginazione, ironia e dolore, vita quotidiana e dimensione teatrale. Ambientati tra luoghi reali e interiori, dalle città pontine ai paesi lepini fino ai paesaggi della nostalgia, i testi restituiscono una poetica del quotidiano capace di dare dignità a un’umanità fragile, surreale e profondamente autentica. Come si legge nella quarta di copertina, sono “voci che resistono al silenzio, per quando è tardi, ma non troppo per ascoltare”.

Nell’introduzione, l’autrice racconta come il bisogno di scrivere nasca nei momenti di confine, quando al tramonto riaffiorano ricordi, desideri e visioni che rischiano di dissolversi nel tempo. Da qui prende forma una scrittura che oscilla tra restituzione del reale e affabulazione, tra memoria e invenzione, generando storie che diventano voci “salvate”.

L’introduzione dell’editrice Elita Di Girolamo sottolinea la natura complessa della raccolta, divisa idealmente in due movimenti narrativi. Da un lato i racconti più intimamente legati all’autobiografia emotiva e alla memoria, dall’altro quelli in cui la realtà si trasforma in racconto simbolico, noir o fiabesco. Ne emerge un’opera stratificata, in cui la voce di Lucia Viglianti attraversa con coerenza territori diversi, mantenendo sempre una forte identità stilistica.

La copertina del volume ospita l’opera Attrice con canestro di ricordi del pittore e poeta Silvio Sangiorgi, mentre la fotografia in quarta di copertina è di Dino Ignani.

Lucia Viglianti, nata a Sezze nel 1957, è un’artista poliedrica. Attrice, autrice teatrale e cantante, si forma nell’ambito della ricerca teatrale contemporanea e fonda nel 1987 l’Acta Teatro, oggi Acta in Arte. Ha realizzato spettacoli, laboratori e testi teatrali, collaborando con artisti e musicologi, e ha pubblicato racconti e romanzi a partire dal 2007. Il 6 dicembre ha ottenuto il terzo posto ex aequo al XLII Premio Firenze per il racconto inedito Le pantofole di Andersen.