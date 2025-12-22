Pareggio in rimonta del Latina contro il Crotone, 1 a 1 al Francioni

(Foto di Alessio Privato)

LATINA – Per fortuna il disastroso 2025 del Latina è terminato. Non vanno oltre un pareggio i nerazzurri contro i pitagorici del Crotone, in una partita che è stata la perfetta sintesi dell’anno appena concluso. Tanti rimpianti, tanti errori e, soprattutto, una classifica davvero preoccupante, con il Latina invischiato per la seconda stagione consecutiva nella lotta per non retrocedere. Attualmente, la squadra di mister Volpe si trova 18° in classifica, a soli due punti dal Picerno fanalino di coda. La stessa lunghezza, però, separa i pontini dalla Cavese, che occupa il primo slot fuori dalla zona play-out.

I campani hanno perso contro il Cosenza, permettendo al Latina di recuperare almeno un punto, ottenuto dopo una prestazione a due facce. Una, quella brutta e incolore del primo tempo, l’altra, quella che ha visto una squadra più precisa, efficace e con la voglia concreta di voler raddrizzare la partita. Tragicomico il vantaggio del Crotone al 12° minuto: il Latina, così come contro la Casertana, non era partito male, raggiungendo anche il gol nei primi dieci minuti, poi annullato dal guardalinee per fuorigioco. Nell’azione appena successiva alla rete annullata, il Crotone lancia il pallone in avanti. Calabrese ci mette troppo a controllarlo e, per sfuggire alla pressione degli attaccanti pitagorici, cerca un retropassaggio di testa al portiere che, però, viene scavalcato, vedendosi così la palla insaccarsi nella rete alle proprie spalle. Il Latina rimane in balìa di sé stesso per tutta la durata del primo tempo, con il Crotone che solo in un paio di occasioni riesce a rendersi pericoloso.

A inizio secondo tempo i nerazzurri sono completamente un’altra squadra, sia mentalmente che di fatto. Mister Volpe, infatti, si presenta nei secondi quarantacinque minuti con ben tre cambi: fuori Calabrese, anche ammonito nel finale di primo tempo, Porro e Quieto. Dentro Ercolano, Riccardi e Fasan, con quest’ultimi due che risulteranno decisivi per la partita del Latina. Infatti, a centrocampo i pontini soffrono molto meno i pitagorici, i quali avevano approcciato al primo tempo con un pressing abbastanza alto, che era riuscito a mettere abbastanza in difficoltà il Latina. I nerazzurri, però, nel secondo tempo sono di tutt’altra pasta. I pontini si fanno sempre più pericolosi grazie alle incursioni di Fasan e Riccardi. Il Crotone, invece, si fa sempre più piccolo, rendendosi pericoloso soltanto una volta, su calcio d’angolo, ma trovando comunque un attento Mastrantonio sulla sua strada. Infatti, il portiere nerazzurro si rende autore di una gran bella parata sul tiro a giro di Guerra in area di rigore. La risposta del Latina non si fa attendere e, dopo vari tentativi, arriva al pareggio grazie a una bella iniziativa di Pace, che partito in contropiede riesce a lanciare verso la porta Parigi che, al 68° minuto, spedisce il pallone in rete guadagnandosi il pareggio. Negli ultimi venti minuti il Latina continua a rendersi pericoloso in contropiede, ma, come spesso accade, non riesce a concretizzare i buchi difensivi degli avversari. Dopo cinque minuti di recupero a bassissima intensità arrivare il triplice fischio finale. Latina e Crotone pareggiano, con un punto che va abbastanza stretto ai nerazzurri.

Dopo un primo tempo disastroso c’è stata una vera e propria reazione da parte dei ragazzi di Mister Volpe. Atteggiamento che, purtroppo, è più volte mancato, con partite compromesse nei primi minuti di gioco che sono andate perse senza alcun acuto. Un segnale incoraggiante, anche se la classifica non sorride ancora alla squadra pontina, come ha spiegato Gennaro Volpe in conferenza stampa. “Oggi speravo di vincere, ma non è avvenuto. Ci teniamo il pareggio, anche perché un punto fa classifica. La partita l’abbiamo recuperata ed è un segnale importante, perché quello che chiedo sempre ai ragazzi è di non uscire mai dalla partita, di essere sempre sul pezzo perché le partite si possono recuperare, e che non bisogna mai mollare di un centimetro fino al novantesimo. Poi, chiaramente, io da allenatore e loro da giocatori non possiamo accettare un primo tempo così passivo. Un pareggio che non rappresenta né me, né la società e nemmeno loro stessi”.

Prossimo appuntamento per il Latina il 4 gennaio, alle 12:30, contro la temibile Atalanta Under 23.