Sabaudia, il nuovo vicesindaco è Vittorio Tomassetti

Dopo le dimissioni di Giovanni Secci, il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ha scelto l’architetto Vittorio Tomassetti, già assessore all’Urbanistica e Ambiente nella stessa giunta comunale. Una decisione interna, che guarda alla continuità del lavoro da completare e cerca di non rallentare l’azione amministrativa in una fase delicata per la città.

“È una decisione condivisa con la Maggioranza per portare avanti l’Amministrazione che ha tanti progetti in corso e molti altri che stanno per partire. – ha detto il primo cittadino – Garantire alla città continuità amministrativa è un dovere verso tutti i cittadini di Sabaudia. Nella circostanza desidero ringraziare Giovanni Secci, sia per avere evidenziato grande senso di responsabilità nell’avere maturato le dimissioni, sia per il fattivo apporto di collaborazione che ha sempre fornito a me ed a tutta l’Amministrazione”.

Le parole del neovicesindaco Tomassetti: “Ringrazio il Sindaco e tutta la Maggioranza per la fiducia accordatami. È motivo per impegnarmi ancora di più nel contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati dal nostro programma elettorale”