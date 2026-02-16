A Latina raffica di truffe, l’ultima da 40mila euro a un 85enne. Allarme della Questura

LATINA – Si fingono poliziotti e riescono a truffare un uomo di 85 anni di Latina, nello stesso modo in cui pochi giorni fa a Fondi sono state truffate mamma e figlia conviventi. Al telefono è stata lanciata più o meno la stessa esca: la loro auto era stata usata per compiere reati e bisognava pagare per evitare l’arresto. Nel caso dell’uomo di Latina, ha versato 40 mila euro. Preso dallo spavento ha trasferito la somma sul conto che gli veniva indicato al telefono dal finto operatore delle Forze dell’Ordine. Ma purtroppo non si è trattato di casi isolati.

“La Polizia di Latina sta registrando una massiccia campagna di truffe telefoniche, nota come spoofing, in cui i malviventi utilizzano software e/o applicazioni sofisticate per far apparire sui display delle vittime i numeri delle Forze dell’Ordine (come 112 ovvero i numeri diretti della Questura 07736591 e dei Commissariati di P.S. – spiegano dalla Questura – Il modus operandi dei truffatori è il seguente: come detto riescono a clonare il numero del chiamante, facendo credere alla malcapitata vittima di ricevere una chiamata autentica da parte della Polizia di Stato o dei Carabinieri. Una volta carpita la fiducia della potenziale vittima, il falso agente segnala finti accessi abusivi al conto corrente o prelievi non autorizzati, spingendo la vittima a compiere “operazioni di sicurezza” che in realtà trasferiscono denaro ai truffatori. Numerose segnalazioni sono giunte in Questura, con casi in cui i truffatori hanno usato numeri di utenze fisse di uffici di polizia”.

C’è poi una seconda truffa che sta riemergendo, la c.d. truffa del Voto alla Ballerina, dove viene chiesto di esprimere il voto per un concorso mediante WhatsApp. “In tale caso i malviventi rubano account e dati personali dell’utente, per poi formulare richieste di denaro ai contatti della rubrica”.

I CONSIGLI – Per difendersi, la Questura consiglia di: “Non fornire mai dati personali e/o finanziari. La Polizia di Stato e le altre Forze dell’Ordine non chiedono mai informazioni bancarie, PIN o credenziali via telefono; riagganciare e verificare. Nel caso di una chiamata sospetta, riagganciare e richiamare il 112 o il numero della Questura, componendo il numero manualmente e non usando il tasto “richiama”; diffidare dell’urgenza: i truffatori creano un senso di urgenza al fine di indurre la vittima ad agire senza pensare”.

Per tutte le circostanze sospette non esitare a contattare direttamente la Polizia di Stato oppure recarsi personalmente presso l’ufficio più vicino.