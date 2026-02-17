Elezioni Provinciali Latina, il centrodestra candida Federico Carnevale alla Presidenza

LATINA – “I coordinamenti regionali del Lazio di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati annunciano ufficialmente la candidatura di Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, alla carica di Presidente della Provincia di Latina in vista delle elezioni provinciali del 15 marzo 2026. La decisione è maturata al termine di un confronto ampio e costruttivo tra le forze della coalizione, che hanno individuato nella figura di Carnevale il profilo più autorevole, competente e rappresentativo per guidare l’ente provinciale in una fase cruciale per il futuro del territorio pontino. La candidatura di Federico Carnevale rappresenta un grande risultato politico per l’intero centrodestra. Federico Carnevale è un amministratore esperto, capace di interpretare le esigenze dei Comuni e di dialogare con tutti gli amministratori locali. Tutte caratteristiche che lo rendono il candidato migliore per guidare la Provincia, casa dei sindaci e dei cittadini, un ente chiamato a coordinare, sostenere e programmare su settori cruciali come infrastrutture, viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale. Questa scelta unitaria dimostra maturità politica e senso di responsabilità. Mettiamo al centro il territorio, e apriamo una nuova stagione per la Provincia di Latina, fondata su collaborazione istituzionale e sviluppo condiviso». Lo dichiarano in una nota Claudio Fazzone, coordinatore regionale Forza Italia Lazio, Paolo Trancassini, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Lazio, Davide Bordoni, segretario regionale Lega Lazio, Marco Di Stefano, coordinatore regionale Noi Moderati Lazio.

Con questa decisione, il centrodestra del Lazio si presenta compatto all’appuntamento del 15 marzo 2026 “con la convinzione – conclude la nota – che l’unità sia la condizione imprescindibile per garantire stabilità, efficacia amministrativa e una visione di crescita per l’intera Provincia di Latina”.