Federico Carnevale candidato alla Provincia per il centrodestra: “Onorato, grazie a tutti”

LATINA – Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, è il candidato del centrodestra alla carica di Presidente della Provincia di Latina in vista delle elezioni provinciali del 15 marzo 2026. Dopo l’annuncio dell’accordo raggiunto sul nome scelto da Forza Italia che ha messo d’accordo tutto il centrodestra, è lo stesso primo cittadino a dichiarare:

“Sento il dovere, ma soprattutto l’onore, di condividere con la cittadinanza una notizia importante. A seguito dell’incontro tra tutti i sindaci di Forza Italia della provincia di Latina, il coordinatore provinciale Giuseppe Di Rubbo ha proposto il mio nome come candidato alla Presidenza della Provincia di Latina per le elezioni del 15 marzo. Nella riunione odierna dei coordinatori regionali, la decisione è maturata al termine di un confronto ampio e costruttivo tra le forze della coalizione, che hanno individuato nella mia figura “il profilo più autorevole, competente e rappresentativo per guidare l’ente provinciale in una fase cruciale per il futuro del territorio pontino. Accolgo questa responsabilità con profondo senso istituzionale, consapevole dell’importanza del ruolo e delle sfide che attendono la nostra provincia. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai coordinatori regionali Paolo Trancassini, Davide Bordoni e Marco Di Stefano per la fiducia accordatami, e a Claudio Fazzone che, in trent’anni di vita politica, ha rappresentato per me un punto di riferimento costante, sostenendomi sempre con lealtà e convinzione”, aggiunge Carnevale.

“Nel mio incarico di Sindaco di Monte San Biagio ho cercato di operare con serietà, ascolto e spirito di servizio. Se sarò chiamato a guidare la Provincia, il mio obiettivo sarà chiaro: fare dell’ente provinciale la casa di tutti i Sindaci, senza distinzione di colore politico, mettendo al centro le esigenze dei Comuni e delle comunità che rappresentano. Una Provincia vicina ai territori, capace di programmare, sostenere e accompagnare lo sviluppo dell’intero comprensorio.Da parte mia, continuerò a garantire **impegno**, **determinazione** e la volontà di lavorare per il bene comune, come credo di aver dimostrato in tutti questi anni. Ringrazio tutti voi per il sostegno e la vicinanza che non mi avete mai fatto mancare”, conclude.