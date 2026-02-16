Incidente sulla Litoranea a Latina, due automobilisti in codice rosso

LATINA – Due persone, un uomo e una giovane donna, sono rimaste ferite in maniera grave in un incidente stradale avvenuto questa mattina sul tratto di Latina della Litoranea. I mezzi che guidavano, una Bmw e un camion-frigorifero, sono entrati in collisione frontalmente, carambolando poi sul tratto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia locale. Sul posto l’intervento del 118 per trasportare i feriti in ospedale, entrambi in codice rosso.