Controlli in un salone di bellezza: a Latina chiusa la parte dedicata all’estetica per l’assenza del Responsabile Tecnico

Via libera del Consiglio comunale di Latina al nuovo regolamento per la gestione delle infrastrutture di telefonia mobile e degli impianti radio-televisivi. Il provvedimento disciplina installazione, riassetto, monitoraggio e delocalizzazione delle antenne sul territorio, con l’obiettivo di coniugare sviluppo tecnologico e tutela della salute.

La proposta, illustrata dal presidente della commissione Ambiente Alessandro Porzi, è stata condivisa dal neo assessore all’Ambiente Michele Nasso, in continuità con il lavoro avviato dal predecessore Franco Addonizio.

Il regolamento introduce un sistema di controllo più strutturato, con particolare attenzione alla mappatura dei siti sensibili e al monitoraggio costante dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Tra gli indirizzi operativi, anche l’individuazione di aree preferenziali per l’installazione degli impianti, privilegiando, dove possibile, proprietà comunali per garantire maggiore controllo.

Nel corso della seduta, la sindaca Matilde Celentano ha sottolineato il valore politico del provvedimento, definendolo un atto di responsabilità verso il territorio e i cittadini. L’obiettivo, ha spiegato, è governare la transizione digitale senza subirla, garantendo equilibrio tra esigenze di connettività e tutela ambientale.

Il testo, frutto di un lungo iter tecnico e di confronto con commissioni, associazioni e comitati, tiene conto anche degli orientamenti normativi più recenti e delle limitazioni imposte dalla legislazione nazionale, cercando di sfruttare al massimo i margini di intervento dei Comuni.

Con l’approvazione del regolamento, l’amministrazione affida ora al Dipartimento Ambiente il compito di avviare la mappatura delle aree più sensibili e di attuare le misure previste, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione della popolazione e garantire maggiore trasparenza, anche sul tema del 5G.