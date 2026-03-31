Gaeta, ZTL e plastic free: il confronto tra Confcommercio Lazio Sud Gaeta e l’Amministrazione

Viabilità e sostenibilità ambientale al centro del confronto tra Confcommercio Lazio Sud Gaeta e l’amministrazione comunale di Gaeta. Un incontro definito “proficuo e costruttivo” che ha affrontato due nodi strategici in vista della stagione estiva: la ZTL e il progetto “Plastic Free”. Al tavolo, l’associazione guidata dal presidente Anthony Reale ha presentato una serie di proposte elaborate sulla base delle esigenze delle attività commerciali. Parte delle richieste è stata accolta dall’amministrazione, mentre su altri punti si è arrivati a una mediazione.

L’intesa raggiunta consente di avviare il percorso “Plastic Free” a partire dal primo luglio, con un’ordinanza che disciplinerà progressivamente la riduzione della plastica sul territorio comunale. Un cambiamento che richiederà un adeguamento da parte degli operatori economici, ma che punta a migliorare la qualità dell’offerta turistica e l’immagine della città.

Parallelamente è stata definita anche la regolamentazione della Zona a traffico limitato, in particolare per l’area di Gaeta medievale durante i mesi estivi. L’obiettivo condiviso è trovare un equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle delle attività commerciali, garantendo al tempo stesso vivibilità e accessibilità.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Cristian Leccese, l’assessora alle Attività Produttive Paola Guglietta, l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Magliozzi e la dirigente della Polizia Locale Annamaria De Filippis. Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti per un confronto che ha posto le basi per una gestione condivisa della stagione estiva, con l’obiettivo di rendere la città più sostenibile, accogliente ed efficiente.