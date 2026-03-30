Nuova ondata di maltempo, allerta meteo per vento forte in provincia di Latina

Incidente a catena nel pomeriggio a Latina, all’incrocio tra via Cicerone e via Giustiniano, alle porte del centro cittadino. Coinvolti più veicoli in uno scontro che ha causato disagi e momenti di apprensione. Secondo una prima ricostruzione, una Renault Captur si è scontrata con un mezzo per la raccolta dei rifiuti dell’azienda Abc. L’impatto ha innescato una reazione a catena: i due veicoli hanno urtato un’auto in sosta, che a sua volta ha coinvolto altre vetture parcheggiate lungo la strada. Uno dei conducenti ha avuto bisogno di assistenza sanitaria ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118, con successivo trasporto all’ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.