CRONACA
Nuova ondata di maltempo, allerta meteo per vento forte in provincia di Latina
In arrivo una nuova ondata di maltempo che si prepara a colpire anche la provincia di Latina. È attiva un’allerta meteo per vento forte, con previsioni di raffiche di burrasca e possibili mareggiate lungo il litorale, diramata oggi dalla Protezione Civile. L’avviso prevede, a partire dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, venti forti o di burrasca provenienti dai quadranti settentrionali su tutto il territorio laziale. Le raffiche potranno interessare anche il litorale pontino, in particolare tra il capoluogo e i comuni costieri da Sabaudia a Minturno, con possibili mareggiate e disagi alla viabilità. La Protezione Civile ha invitato gli enti locali ad attivare le fasi di allerta previste dai propri piani comunali e ad adottare misure preventive per la sicurezza pubblica.
CRONACA
Latina, scontro tra un mezzo ABC e un’auto: danneggiate le auto in sosta vicine
Incidente a catena nel pomeriggio a Latina, all’incrocio tra via Cicerone e via Giustiniano, alle porte del centro cittadino. Coinvolti più veicoli in uno scontro che ha causato disagi e momenti di apprensione. Secondo una prima ricostruzione, una Renault Captur si è scontrata con un mezzo per la raccolta dei rifiuti dell’azienda Abc. L’impatto ha innescato una reazione a catena: i due veicoli hanno urtato un’auto in sosta, che a sua volta ha coinvolto altre vetture parcheggiate lungo la strada. Uno dei conducenti ha avuto bisogno di assistenza sanitaria ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118, con successivo trasporto all’ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
CRONACA
Stagione Balneare 2026, oltre un milione di euro ai Comuni pontini dalla Regione Lazio
Oltre un milione di euro destinato ai Comuni del litorale pontino per affrontare la stagione balneare 2026. È quanto previsto dal piano della Regione Lazio che ha stanziato complessivamente 3 milioni di euro per sostenere i territori costieri, con interventi su servizi, sicurezza, qualità ambientale ed eventi.
Tra i principali beneficiari figurano i Comuni della provincia di Latina, con risorse distribuite in base al numero dei residenti e all’estensione degli arenili liberi. Nel dettaglio: Latina riceverà circa 251 mila euro, Sabaudia oltre 176 mila, Terracina circa 121 mila e Fondi poco meno di 120 mila euro.
Quote importanti anche per Formia con oltre 99 mila euro, mentre contributi più contenuti sono previsti per Gaeta, Minturno, Sperlonga e San Felice Circeo. Coinvolte anche le isole di Ponza e Ventotene.
Le risorse serviranno a migliorare la fruibilità delle spiagge libere, con interventi che riguardano la pulizia degli arenili, la rimozione dei rifiuti e della plastica, il disinquinamento delle acque e la realizzazione di isole ecologiche. Previsti anche servizi di sicurezza e vigilanza, punti di primo soccorso e misure per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.
Particolare attenzione sarà dedicata anche alla tutela ambientale e alla mobilità sostenibile, con l’introduzione di navette ecologiche e iniziative educative rivolte alle scuole. Tra le novità del 2026 anche la promozione di eventi sportivi sulle spiagge libere e il rafforzamento del monitoraggio della qualità delle acque, in collaborazione con Arpa Lazio.
Il piano, presentato dalla vicepresidente della Regione Roberta Angelilli, punta a rafforzare l’attrattività del litorale e a favorire la destagionalizzazione turistica, offrendo ai Comuni strumenti concreti per programmare interventi nel medio periodo.
Secondo il presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale Vittorio Sambucci, si tratta di un investimento strategico per il territorio pontino, che consentirà di migliorare servizi e accoglienza, sostenendo al tempo stesso operatori e cittadini.
CRONACA
Maltrattamenti in famiglia, uomo di 36 anni finisce ai domiciliari
Un uomo di 36 anni, residente nell’area napoletana, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura.
La misura cautelare arriva al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Latina, avviate dopo la denuncia della persona offesa. Gli accertamenti, sviluppati attraverso l’ascolto della vittima e di persone informate sui fatti, hanno consentito di delineare un quadro ritenuto grave, caratterizzato da presunte condotte vessatorie, minacce e atteggiamenti aggressivi in ambito domestico, anche in presenza di minori. Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, disponendo per l’indagato gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. La misura è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza competente per territorio nel comune di residenza dell’uomo, in provincia di Napoli.
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