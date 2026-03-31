CRONACA
Latina: perde il controllo della sua auto e tampona, aveva un tasso alcolemico oltre il consentito
Ieri notte i Carabinieri sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale, dove poco prima era rimasto coinvolto l’uomo che ha perso il controllo della propria auto tamponando quella condotta da un 56enne. I Carabinieri hanno sottoposto ad accertamenti alcolemici il 37enne, il cui esito ha evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Per lui è scattato anche ritiro della patente ed veicolo è stato posto a sequestro ed affidato a una depositeria giudiziaria.
CRONACA
Controlli in un salone di bellezza: a Latina chiusa la parte dedicata all’estetica per l’assenza del Responsabile Tecnico
Controlli dai Carabinieri del NAS che nei giorni scorsi hanno effettuato un’attività ispettiva in un salone di bellezza. Riscontrata una significativa violazione normativa: i trattamenti estetici venivano infatti eseguiti in assenza della figura del Responsabile Tecnico. La norma stabilisce che tale figura debba garantire la propria presenza costante durante lo svolgimento delle attività, al fine di supervisionare la corretta esecuzione dei trattamenti e tutelare l’incolumità dei clienti. Emanata un’ordinanza che ne ha disposto la sospensione immediata, limitatamente ed esclusivamente all’attività di estetica, all’interno del salone. Contestualmente, al titolare dell’esercizio è stata irrogata una sanzione amministrativa pari a 860 euro.
CRONACA
Morte di Chiara Tenore, oggi i funerali a Pontenuovo
I funerali di Chiara Tenore si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa della Parrocchia di San Tommaso d’Aquino, a Pontenuovo. Ieri il medico legale incaricato dalla Procura ha eseguito l’esame esterno sulla salma della giovane di 22 anni morta tragicamente venerdì scorso in un violento incidente tra l’auto su cui viaggiava e un camion. Al termine degli accertamenti, il pm titolare dell’inchiesta ha disposto il nulla osta per la sepoltura. Intanto proseguono le indagini sulla tragedia avvenuta nella zona industriale di Sermoneta, i Carabinieri stanno ricostruendo con precisione la dinamica del sinistro per verificare eventuali responsabilità. Le indagini si concentrano non solo sulla condotta del conducente del mezzo pesante, ma anche sulle condizioni di sicurezza dell’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata. Dai primi rilievi sarebbero infatti emerse criticità legate alla segnaletica, ritenuta insufficiente sia sotto il profilo orizzontale che verticale. Resta ricoverato in ospedale, a Roma, il cognato di Chiara, un uomo di 39 anni, che viaggiava accanto a lei a bordo della Toyota Aygo.
CRONACA
Latina, approvato in Consiglio il nuovo regolamento per la gestione di antenne e impianti di telefonia mobile
Via libera del Consiglio comunale di Latina al nuovo regolamento per la gestione delle infrastrutture di telefonia mobile e degli impianti radio-televisivi. Il provvedimento disciplina installazione, riassetto, monitoraggio e delocalizzazione delle antenne sul territorio, con l’obiettivo di coniugare sviluppo tecnologico e tutela della salute.
La proposta, illustrata dal presidente della commissione Ambiente Alessandro Porzi, è stata condivisa dal neo assessore all’Ambiente Michele Nasso, in continuità con il lavoro avviato dal predecessore Franco Addonizio.
Il regolamento introduce un sistema di controllo più strutturato, con particolare attenzione alla mappatura dei siti sensibili e al monitoraggio costante dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Tra gli indirizzi operativi, anche l’individuazione di aree preferenziali per l’installazione degli impianti, privilegiando, dove possibile, proprietà comunali per garantire maggiore controllo.
Nel corso della seduta, la sindaca Matilde Celentano ha sottolineato il valore politico del provvedimento, definendolo un atto di responsabilità verso il territorio e i cittadini. L’obiettivo, ha spiegato, è governare la transizione digitale senza subirla, garantendo equilibrio tra esigenze di connettività e tutela ambientale.
Il testo, frutto di un lungo iter tecnico e di confronto con commissioni, associazioni e comitati, tiene conto anche degli orientamenti normativi più recenti e delle limitazioni imposte dalla legislazione nazionale, cercando di sfruttare al massimo i margini di intervento dei Comuni.
Con l’approvazione del regolamento, l’amministrazione affida ora al Dipartimento Ambiente il compito di avviare la mappatura delle aree più sensibili e di attuare le misure previste, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione della popolazione e garantire maggiore trasparenza, anche sul tema del 5G.
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