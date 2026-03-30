CRONACA
Maltrattamenti in famiglia, uomo di 36 anni finisce ai domiciliari
Un uomo di 36 anni, residente nell’area napoletana, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura.
La misura cautelare arriva al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Latina, avviate dopo la denuncia della persona offesa. Gli accertamenti, sviluppati attraverso l’ascolto della vittima e di persone informate sui fatti, hanno consentito di delineare un quadro ritenuto grave, caratterizzato da presunte condotte vessatorie, minacce e atteggiamenti aggressivi in ambito domestico, anche in presenza di minori. Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, disponendo per l’indagato gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. La misura è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza competente per territorio nel comune di residenza dell’uomo, in provincia di Napoli.
CRONACA
Stagione Balneare 2026, oltre un milione di euro ai Comuni pontini dalla Regione Lazio
Oltre un milione di euro destinato ai Comuni del litorale pontino per affrontare la stagione balneare 2026. È quanto previsto dal piano della Regione Lazio che ha stanziato complessivamente 3 milioni di euro per sostenere i territori costieri, con interventi su servizi, sicurezza, qualità ambientale ed eventi.
Tra i principali beneficiari figurano i Comuni della provincia di Latina, con risorse distribuite in base al numero dei residenti e all’estensione degli arenili liberi. Nel dettaglio: Latina riceverà circa 251 mila euro, Sabaudia oltre 176 mila, Terracina circa 121 mila e Fondi poco meno di 120 mila euro.
Quote importanti anche per Formia con oltre 99 mila euro, mentre contributi più contenuti sono previsti per Gaeta, Minturno, Sperlonga e San Felice Circeo. Coinvolte anche le isole di Ponza e Ventotene.
Le risorse serviranno a migliorare la fruibilità delle spiagge libere, con interventi che riguardano la pulizia degli arenili, la rimozione dei rifiuti e della plastica, il disinquinamento delle acque e la realizzazione di isole ecologiche. Previsti anche servizi di sicurezza e vigilanza, punti di primo soccorso e misure per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.
Particolare attenzione sarà dedicata anche alla tutela ambientale e alla mobilità sostenibile, con l’introduzione di navette ecologiche e iniziative educative rivolte alle scuole. Tra le novità del 2026 anche la promozione di eventi sportivi sulle spiagge libere e il rafforzamento del monitoraggio della qualità delle acque, in collaborazione con Arpa Lazio.
Il piano, presentato dalla vicepresidente della Regione Roberta Angelilli, punta a rafforzare l’attrattività del litorale e a favorire la destagionalizzazione turistica, offrendo ai Comuni strumenti concreti per programmare interventi nel medio periodo.
Secondo il presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale Vittorio Sambucci, si tratta di un investimento strategico per il territorio pontino, che consentirà di migliorare servizi e accoglienza, sostenendo al tempo stesso operatori e cittadini.
CRONACA
Incidente a Sermoneta, i familiari: “Uno Stop poteva salvare la vita di Chiara”
SERMONETA – Un sit-in di familiari e amici di Chiara Tenore sul luogo in cui la 22enne ha perso la vita venerdì pomeriggio ha richiamato l’attenzione sulla carenza di segnaletica all’incrocio dove l’auto della ragazza si è scontrata con un camion, sull’asse attrezzato di Sermoneta. Il gruppo, guidato dalla sorella Tanya, ha affisso un cartello rosso con la scritta “Bastava uno stop per salvare una vita”.
Proseguono intanto gli accertamenti sull’incidente nel quale è rimasto gravemente ferito anche un 39 enne familiare della vittima.
CRONACA
Tavolo Territorio e Partecipazione, Lbc visita i residenti di via San Francesco
LATINA – Lamentano “criticità che incidono quotidianamente sulla qualità della vita”, i residenti in Via San Francesco a Latina. Nella zona dove vivono circa 50 famiglie, si è tenuto nei giorni scorsi un nuovo incontro del Tavolo Territorio e Partecipazione promosso dal movimento Latina Bene Comune.
“Un incontro partecipato e concreto, durante il quale abbiamo dato spazio al dialogo e all’ascolto dei cittadini, raccogliendo segnalazioni importanti”, dichiarano Elettra Ortu La Barbera, segretaria del Movimento Latina Bene Comune, la consigliera comunale Floriana Coletta, Silvia Frison, referente del Tavolo Territorio e Partecipazione, Carlo Libralato e Pietro Pasquali, partecipanti del tavolo. Presente all’incontro anche l’ex sindaco Damiano Coletta, consigliere di LBC e presidente del movimento, insieme ad altri partecipanti del tavolo.
“Durante l’incontro abbiamo potuto constatare direttamente le condizioni dell’area – spiegano i partecipanti – che nei mesi invernali diventa un vero e proprio acquitrino, con acqua che arriva
fino a metà caviglia, rendendo la situazione invivibile e creando disagi quotidiani per chi vive nel quartiere. Lo stato di forte usura, aggravato anche dal passaggio e dalle manovre dei mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani, ha creato profonde ed estese buche lungo la banchina esterna che, con le piogge, si trasformano in veri e propri ristagni d’acqua. Trattandosi inoltre di un tratto esposto a
nord, l’acqua permane per giorni a causa della scarsa esposizione al sole e della mancanza di drenaggio naturale, generando anche criticità igienico-sanitarie già attenzionate dall’Azienda Sanitaria locale. A ciò si aggiunge la mancata manutenzione del verde”.
La criticità erano già state oggetto di una raccolta firme e di un esposto in Procura.
“Il nostro impegno è quello di portare all’attenzione dell’amministrazione queste segnalazioni – concludono i promotori del Tavolo– per contribuire a migliorare la qualità della vita dei residenti, restituendo dignità a uno spazio urbano vissuto quotidianamente da tante famiglie”. Il Tavolo Territorio e Partecipazione proseguirà nei prossimi mesi con altri incontri nei quartieri e nei borghi della città.
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