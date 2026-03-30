CRONACA
Incidente a Sermoneta, i familiari: “Uno Stop poteva salvare la vita di Chiara”
SERMONETA – Un sit-in di familiari e amici di Chiara Tenore sul luogo in cui la 22enne ha perso la vita venerdì pomeriggio ha richiamato l’attenzione sulla carenza di segnaletica all’incrocio dove l’auto della ragazza si è scontrata con un camion, sull’asse attrezzato di Sermoneta. Il gruppo, guidato dalla sorella Tanya, ha affisso un cartello rosso con la scritta “Bastava uno stop per salvare una vita”.
Proseguono intanto gli accertamenti sull’incidente nel quale è rimasto gravemente ferito anche un 39 enne familiare della vittima.
CRONACA
Tavolo Territorio e Partecipazione, Lbc visita i residenti di via San Francesco
LATINA – Lamentano “criticità che incidono quotidianamente sulla qualità della vita”, i residenti in Via San Francesco a Latina. Nella zona dove vivono circa 50 famiglie, si è tenuto nei giorni scorsi un nuovo incontro del Tavolo Territorio e Partecipazione promosso dal movimento Latina Bene Comune.
“Un incontro partecipato e concreto, durante il quale abbiamo dato spazio al dialogo e all’ascolto dei cittadini, raccogliendo segnalazioni importanti”, dichiarano Elettra Ortu La Barbera, segretaria del Movimento Latina Bene Comune, la consigliera comunale Floriana Coletta, Silvia Frison, referente del Tavolo Territorio e Partecipazione, Carlo Libralato e Pietro Pasquali, partecipanti del tavolo. Presente all’incontro anche l’ex sindaco Damiano Coletta, consigliere di LBC e presidente del movimento, insieme ad altri partecipanti del tavolo.
“Durante l’incontro abbiamo potuto constatare direttamente le condizioni dell’area – spiegano i partecipanti – che nei mesi invernali diventa un vero e proprio acquitrino, con acqua che arriva
fino a metà caviglia, rendendo la situazione invivibile e creando disagi quotidiani per chi vive nel quartiere. Lo stato di forte usura, aggravato anche dal passaggio e dalle manovre dei mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani, ha creato profonde ed estese buche lungo la banchina esterna che, con le piogge, si trasformano in veri e propri ristagni d’acqua. Trattandosi inoltre di un tratto esposto a
nord, l’acqua permane per giorni a causa della scarsa esposizione al sole e della mancanza di drenaggio naturale, generando anche criticità igienico-sanitarie già attenzionate dall’Azienda Sanitaria locale. A ciò si aggiunge la mancata manutenzione del verde”.
La criticità erano già state oggetto di una raccolta firme e di un esposto in Procura.
“Il nostro impegno è quello di portare all’attenzione dell’amministrazione queste segnalazioni – concludono i promotori del Tavolo– per contribuire a migliorare la qualità della vita dei residenti, restituendo dignità a uno spazio urbano vissuto quotidianamente da tante famiglie”. Il Tavolo Territorio e Partecipazione proseguirà nei prossimi mesi con altri incontri nei quartieri e nei borghi della città.
CRONACA
Scarica rifiuti nel centro storico di Gaeta, il Comune diffonde le immagini: “Intollerabile”
GAETA – Pensava decisamente di non essere visto e invece è stato immortalato da una telecamera, a Gaeta, un cittadino che a bordo di una Panda si ferma nella strada sottostante il Tempio di San Francesco e scarica rifiuti. Il video è stato diffuso dall’amministrazione comunale anche sui social: “Non è più tollerabile. L’abbandono indiscriminato dei rifiuti è un atto di inciviltà che colpisce l’ambiente, deturpa la città e penalizza tutti i cittadini che rispettano le regole”, rimarcano dall’Ente.
Il sindaco Cristian Leccese parla di un “gesto irresponsabile che avrà conseguenze”. “L’amministrazione – aggiunge è determinata a intervenire con fermezza, rafforzando controlli e sanzioni, ma anche promuovendo una cultura del rispetto e della legalità”.
La delegata alla tutela e controllo ambientale, alla gestione integrata dei rifiuti e al decoro della città, l’avvocata Iolanda Mottola, ha coordinato un monitoraggio puntuale delle aree più critiche, affiancata dai tecnici comunali, dai funzionari e dalla dirigente dell’Ufficio Ambiente: “Abbiamo avviato un’azione strutturata di controllo e prevenzione. Dove necessario interverremo con sanzioni, senza esitazioni. Il rispetto delle regole è la base della convivenza civile e della tutela del nostro territorio. Niente più alibi. Abbiamo attivato anche verifiche e controlli su via dell’Indipendenza, dove i rifiuti vengono conferiti senza gli appositi mastelli. L’Amministrazione continuerà a rafforzare le azioni di prevenzione, controllo e sensibilizzazione”.
CRONACA
Finestrini rotti in Via Don Morosini, il comitato di zona: “Atto vandalico”
LATINA – Cinque auto parcheggiate nella zona di Via Don Morosini a Latina sono state danneggiate nella notte tra sabato e domenica. Lo denuncia il comitato di cittadini che si è costituito con l’obiettivo di lottare contro il degrado dell’area. Le vetture presentavano finestrini rotti probabilmente con una spranga e i proprietari ieri mattina hanno chiamato il 112. Un fatto non nuovo nella zona, che oggi ha il sapore di una ritorsione.
“Di fronte all’ennesimo atto di inciviltà, le associazioni Alternativa per Latina e I Cittadini del Centro hanno deciso di unire le forze – si legge in una nota – . L’obiettivo non è una protesta sterile, ma un’azione concreta e condivisa: aprire un dialogo con l’amministrazione comunale per individuare soluzioni efficaci e durature. L’idea – aggiungono riconoscendo gli sforzi dell’amministrazione e gli investimenti – è quella di creare un collegamento diretto tra cittadini e istituzioni, utile a monitorare la situazione durante questa fase di transizione. Non solo grandi opere, quindi, ma anche presenza sul territorio e vigilanza continua. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: trasformare via Don Morosini da area segnata da episodi di degrado a esempio virtuoso di sicurezza partecipata, restituendo tranquillità a residenti e commercianti”, concludono il portavoce Massimo Sai e il Presidente Andrea Zanchetta.
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