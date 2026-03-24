MESSAGGIO PROMOZIONALE
“Spillo” Altobelli testimonial di Pulsee Latina
LATINA – Pulsee Luce e Gas, Energy Partner di Lega Serie B, lancia il progetto “Fair Play dell’Energia”: un tour nazionale che trasformerà gli store dell’azienda in veri e propri hub di incontro per promuovere, insieme a grandi campioni del calcio e partner d’eccezione, una nuova cultura della sportività.
La prossima tappa è in programma mercoledì 25 marzo dalle ore 18:00 alle ore 20:00 nello Store Pulsee Luce e Gas in via Andrea Costa, 22 a Latina.
Durante l’evento, saranno presenti l’ex attaccante Alessandro Altobelli e la leggenda della Serie BKT Stefan Schwoch.
L’iniziativa, nata dalla partnership tra Pulsee Luce e Gas e Lega Serie B e sviluppata insieme a Parole O_Stili – progetto sociale e culturale per la sensibilizzazione contro la violenza delle parole – mira a promuovere una cultura della sportività e del rispetto direttamente sul territorio, trasformando i punti vendita dell’energy company in luoghi di incontro per le comunità.
INFO REDAZIONALE
Mondo Radio sempre più tech: tutti i modi per seguirci
LATINA – Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna, con Radio Immagine Tv e Radio Latina Tv, sono ormai a portata di smartphone. Grazie all’applicazione di recente rinnovata e aggiornata MONDO RADIO LATINA (per Android e IOS anche in modalità Android Auto e Carplay), le tre emittenti del gruppo e le due visual radio, infatti, possono facilmente essere seguite dagli ascoltatori ovunque, anche durante un viaggio.
CINQUE POSSIBILITA’ – Cinque diverse possibilità per ascoltare musica, godere dell’intrattenimento radiofonico e avere notizie sempre aggiornate in tempo reale sul dispositivo che tutti hanno sempre in tasca.
Attraverso la app Mondo Radio Latina si può inoltre raggiungere il sito Lunanotizie.it, trovare i contatti utili, partecipare ai giochi o interagire con la diretta, e collegarsi ai canali social.
Le radio sono raggiungibili anche da Alexa o Google Home in modo immediato e veloce. Per Radio Immagine, ad esempio, la prima volta si pronuncerà il comando: “ALEXA APPLICA SKILL RADIO IMMAGINE” e da quel momento, con un solo comando sarà possibile sintonizzarsi dicendo solo “Alexa metti Radio IMMAGINE”. Lo stesso per Radio Latina e Radio Luna.
APPUNTAMENTI
Cupra Night di Marzo, in arrivo la serata esclusiva il 13 Marzo a Latina. Prenota il tuo posto
LATINA – Evento esclusivo all’ICAR CUPRA Garage venerdì 13 Marzo. La CUPRA Night di Marzo è un’occasione imperdibile per gli appassionati di auto e non solo, per vivere un’esperienza unica. Per la notte del 13 marzo, la concessionaria si trasformerà in un ambiente esclusivo e coinvolgente, dove si potrà scoprire l’intera gamma CUPRA in un’atmosfera unconventional, fatta di stile, innovazione e passione. L’accesso alla serata è possibile solo su prenotazione compilando il form che trovare qui: https://www.icarspa.it/cupra-night-latina-3/
Durante l’evento ci sarà la grande l’opportunità di mettersi al volante dei modelli CUPRA, si potranno provare le prestazioni CUPRA di notte, in un contesto unico e suggestivo. Si può prenotare anche il test drive notturno scegliendo il modello e l’orario nel seguente sito: https://cupra.icarspa.it/cupra/cupra-nights
Durante la serata saranno a disposizione i CUPRA Master per rispondere a tutte le tue domande e mostrare le novità della gamma.
La CUPRA Night si svolgerà il 13 marzo, dalle ore 19:00 alle ore 23:00, all‘ICAR CUPRA Garage a Latina, B.go Piave 93.
MESSAGGIO PROMOZIONALE
Parte da Latina EatUp, la nuova applicazione che supporta il mondo della ristorazione
EatUp sceglie Latina per il lancio nazionale, che ha come obiettivo supportare il mondo della ristorazione sostenendo anche il territorio di origine del gruppo di giovani imprenditori. EatUp è la nuova applicazione pensata per innovare il rapporto tra ristorazione, marketing e comunità locale presentata in anteprima sulla piattaforma iOs di Apple. Il team è stato già protagonista di esperienze di successo nel panorama digitale internazionale, infatti arriva dall’esperienza di Reeflex, azienda tech nata a Latina e affermatasi a livello globale nel settore degli accessori smart per la fotografia mobile. Reeflex si è distinta negli anni per la capacità di unire progettazione, tecnologia e visione imprenditoriale, ottenendo riconoscimenti internazionali. Un percorso che ha dimostrato come anche da un territorio di provincia possano nascere progetti capaci di competere sui mercati globali. E così dopo questo successo hanno deciso di sperimentare altri settori ed ecco che arriva EatUp, che nasce con un obiettivo chiaro: supportare concretamente il settore della ristorazione, uno dei pilastri dell’economia locale, attraverso strumenti digitali semplici, immediati e orientati ai risultati. EatUp, molto intuitiva, permette agli utenti di prenotare in pochi tap, scoprire eventi, accedere a offerte dedicate e condividere l’esperienza con la propria rete sociale. Allo stesso tempo, offre ai ristoratori una piattaforma di marketing evoluta per promuovere il locale, gestire la visibilità, attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti. Non solo prenotazioni, quindi, ma un ecosistema digitale che integra promozione, dati, comunicazione e relazione con il cliente, pensato per rispondere alle esigenze reali delle attività di ristorazione contemporanee.
La scelta di lanciare EatUp in anteprima nazionale proprio a Latina non è casuale. «Abbiamo voluto partire da qui – spiegano i fondatori – perché crediamo che Latina abbia tutte le caratteristiche per diventare un laboratorio di innovazione: imprenditori dinamici, un tessuto di locali attivi, una comunità giovane e pronta a sperimentare. EatUp nasce per creare valore locale, ma con una visione scalabile a livello nazionale».
Mattia Marvardi, Brand Manager e Simone De Angelis Head of Development sono stati ospiti di Radio Immagine intervistati da Antonella Melito
Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio attraverso il digitale, dimostrando come competenze sviluppate in contesti internazionali possano diventare leva di crescita per l’economia locale.
Con EatUp, Latina diventa così il punto di partenza di un progetto nazionale che unisce tecnologia, imprenditoria e ristorazione, mettendo al centro le persone, le esperienze e la qualità dell’offerta.
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