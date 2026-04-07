Latina (e la politica) protagoniste della mostra di Gianni Caputo “Questa non è una matita”

LATINA – Questa non è una matita, è la mostra antologica di Gianni Caputo, in arte Giacap, che sarà ospitata da Oliocentrica, l’enoteca-oleoteca di viale Cesare Augusto, 40 a Latina a partire dal 12 aprile. La città, i politici che ne sono stati, o ne sono, protagonisti, il potere nelle sue diverse sfaccettature, vengono filtrati dall’occhio del disegnatore e vignettista di Latina. Due i periodi a cui si riferiscono le trenta opere scelte: il primo è quello legato alla stretta attualità dalla fine del 2024 a oggi. Il secondo ripropone i lavori prodotti dall’esordio, targato 1997, e fino all’evento pandemico del 2020.

“La matita di Gianni Caputo è una lente, prima ancora che uno strumento: un modo di guardare la realtà e restituirla in forma essenziale, immediata, riconoscibile. È memoria, è racconto, è un attraversamento quotidiano della politica locale che non si limita a registrarla, ma la interpreta, la sintetizza, la trasforma”, racconta nella sua prefazione al catalogo Marianna Vicinanza.

“Titolo e locandina – spiega Giacap – riprendono Ceci n’est pas une pipe, un famoso dipinto di René Magritte realizzato nel 1929 per affermare il discutibile rapporto tra realtà, rappresentazione e linguaggio”. L’allestimento, curato da Fabio D’Achille per Mad – Museo d’Arte Diffusa – “vuole fornire all’osservatore una panoramica dell’evoluzione (o involuzione) che la gestione della cosa pubblica ha avuto (o subìto) negli anni”.

L’inaugurazione è in programma per domenica 12 aprile alle 18, alla presenza dell’autore, poi la mostra resterà visitabile fino al 31 maggio 2026 dal mercoledì al sabato dalle 17:30 alle 21:30. Info al 339.69.85.432. Il ricavato andrà in beneficenza.