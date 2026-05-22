Aveva 17kg di cocaina purissima, arrestata una donna a Formia

La Guardia di Finanza di Latina ha arrestato una cittadina italiana trovata in possesso di oltre 17 chili di cocaina pura. L’operazione è stata condotta dal Gruppo di Formia durante un posto di controllo nel sud pontino. La droga, suddivisa in 15 panetti e nascosta in un doppio fondo ricavato all’interno di una Peugeot 208, è stata scoperta anche grazie all’ausilio dell’unità cinofila. Secondo gli investigatori, l’immissione sul mercato dello stupefacente avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. La donna è stata arrestata con il coordinamento della Procura di Cassino e trasferita nel carcere di Rebibbia. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.