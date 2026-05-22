OGGI IN PRIMA PAGINA
Aveva 17kg di cocaina purissima, arrestata una donna a Formia
La Guardia di Finanza di Latina ha arrestato una cittadina italiana trovata in possesso di oltre 17 chili di cocaina pura. L’operazione è stata condotta dal Gruppo di Formia durante un posto di controllo nel sud pontino. La droga, suddivisa in 15 panetti e nascosta in un doppio fondo ricavato all’interno di una Peugeot 208, è stata scoperta anche grazie all’ausilio dell’unità cinofila. Secondo gli investigatori, l’immissione sul mercato dello stupefacente avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. La donna è stata arrestata con il coordinamento della Procura di Cassino e trasferita nel carcere di Rebibbia. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Aggressione in un bar del centro di Terracina, denunciati 5 giovani
Aggressione in un bar di Terracina, denunciati cinque ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni, tutti residenti nel territorio della provincia pontina per lesioni personali aggravate in concorso. Grazie anche alle immagini della videosorveglianza i Carabinieri hanno identificati i presunti autori dell’aggressione avvenuta il 29 marzo ai danni di un cittadino tunisino di 21 anni domiciliato a Terracina. Sarà avanzata una proposta alla Questura di Latina per l’applicazione di misure amministrative, tra cui il DASPO nei confronti dei responsabili dell’aggressione.
CRONACA
Latina: intensificati i controlli nella zona di Villaggio Trieste. Segnalati quattro assuntori
Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio eseguiti nella zona di Villaggio Trieste e aree limitrofe, che sono stati ulteriormente intensificati al fine di prevenire e reprimere la criminalità diffusa e più nello specifico legata allo smercio di sostanze stupefacenti. A partire da giovedì sera i Carabinieri di Latina hanno segnalato quattro giovani alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, tutti residenti nella provincia di Latina, che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente del tipo hashish. Sequestrati oltre 10 grammi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo. I Carabinieri hanno controllato 32 veicoli, 68 persone ed eseguito 13 perquisizioni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire le giuste condizioni di sicurezza ai cittadini.
IN EVIDENZA
Monte San Biagio: violati i sigilli su area sequestrata. I Carabinieri denunciano il proprietario, per lavori abusiv
A Monte San Biagio i Carabinieri hanno accertato, in località Via degli Olmi, una violazione dei sigilli su un’area già sequestrata, per proseguire i lavori. Realizzato un piazzale in cemento di circa 64 mq, un muro di contenimento in cemento, la pavimentazione in cemento della strada che conduce alle abitazioni e della realizzazione ex novo di un secondo piazzale con annesso muro di contenimento. I terreni risultavano sottoposti a vincolo idrogeologico e ricadenti in zona sismica. Denunciato il proprietario del terreno per violazione di sigilli nonché per lavori in assenza di permesso di costruire e autorizzazione sismica.
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