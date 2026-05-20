CRONACA
Civetta tramortita a Latina Scalo la salva un carabiniere libero dal servizio
LATINA – Ha soccorso una civetta tramortita a bordo strada, salvandola. Il rapace è stato trovato da un militare del Comando Provinciale Carabinieri di Latina libero dal servizio, che stava praticando jogging nella zona Via delle Industrie a Latina Scalo. Messo in sicurezza per evitare che venisse investito, ne ha attivato il recupero da parte del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina che lo ha trasferito presso il Centro Recupero Animali Selvatici del Reparto Carabinieri Biodiversità di “Borgo Fogliano”. Non sono state chiarite le cause dello stato di difficoltà del volatile e non sono state evidenziate ferite da arma da fuoco.
In caso di rinvenimento di un animale ferito, chiunque può contattare il CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici) autorizzato per competenza territoriale, distinto per tipologie di animali che possono essere recuperati. È possibile contattare il CRAS al recapito telefonico 0773-209049 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
ALCUNE RACCOMANDAZIONI – chi dovesse imbattersi in un volatile ferito o comunque in evidente stato di difficoltà deve inserirlo in una scatola chiusa e comunque di limitare al minimo i contatti con l’animale. È possibile trasportarlo nell’abitacolo di un automezzo per eventualmente raggiungere il CRAS, assicurandosi che la scatola sia ben chiusa. I militari del Gruppo Carabinieri Forestale e loro articolazioni si impegnano e sono disponibili, laddove le condizioni lo permettano, a coordinarsi con gli Uffici regionali e il Centro di Recupero Animali Selvatici di “Borgo Fogliano”, cui è preposta per legge l’attività di recupero in particolare di avifauna.
CRONACA
Latina, camion di Abc a fuoco, paura per il conducente. Rifiuti scaricati nel piazzale del Palazzetto dello Sport
LATINA – Un camion dei rifiuti di Abc ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7,30 nella zona di Piazza del Quadrato a Latina. Momenti di paura per il conducente che per evitare la propagazione delle fiamme, partite presumibilmente dalla batteria, ha prontamente scaricato i rifiuti nel piazzale del Palazzetto dello Sport.
Nell’area è stato così riversato un cumulo di sacchi della spazzatura alto alcuni metri (in foto), che ha generato cattivi odori e (sgradita) sorpresa da parte dei residenti e dei passanti, in una zona di solito molto trafficata. Questa operazione però ha evitato il peggio. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.
Con un camion dotato di braccio meccanico i rifiuti vengono ora rimossi. Sul posto anche la polizia locale.
CRONACA
Bassiano senza rete telefonica e internet da tre giorni, il sindaco scrive al Prefetto
BASSIANO – Il sindaco del Comune di Bassiano Giovanbattista Onori scrive alla Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, per comunicare ufficialmente la situazione di gravissimo isolamento che da tre giorni stanno vivendo i cittadini “a causa del totale prolungato malfunzionamento delle reti di telecomunicazione”. Mancano – spiega Onori – la linea telefonica fissa, la rete mobile e la connessione Internet “con pesantissime ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini, sulle attività economiche, sugli uffici pubblici e soprattutto sui servizi essenziali e sulle condizioni di sicurezza della popolazione”.
Il sindaco parla di una situazione inaccettabile, spiegando che si sono rivelati vani i tentativi di parlare “con i responsabili territoriali del gestore, seguendo personalmente l’evolversi della vicenda”. Nonostante gli interventi tecnici effettuati, infatti, “persistono ancora gravi disservizi che continuano a penalizzare a penalizzare l’intera comunità”.
Nella sua lettera al Prefetto, Onori chiede che si faccia chiarezza sulle cause dell’accaduto e “un immediato interessamento presso gli enti competenti e il gestore del servizio affinché venga garantito il definitivo ripristino delle comunicazioni”.
CRONACA
In piazza a Formia contrattava la vendita di ingenti quantitativi di hashish, arrestato uomo vicino al clan
FORMIA – Contrattava la vendita di ingenti quantitativi di hashish nella zona della movida di Formia, un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, trovato in possesso di oltre mezzo etto di hashish e di altro stupefacente dello stesso tipo già confezionato in dosi.
Le indagini, sviluppate prima attraverso l’osservazione, poi con appostamenti e pedinamenti, hanno consentito di individuare l’uomo residente nel nord Italia, ma già noto alle forze dell’ordine perché imparentato con una nota famiglia della camorra, mentre faceva annusare lo stupefacente a alcuni ragazzi per dimostrarne la qualità. I fatti domenica sera in Largo Paone, la zona ricca di locali dove i giovani si ritrovano abitualmente.
Nel corso dell’operazione, le Fiamme Gialle del Gruppo di Formia hanno rinvenuto, nascosta addosso all’uomo, la sostanza psicotropa già confezionata per la rivendita sul mercato. Sequestrati anche un coltello serramanico con lama di 8 cm e documenti falsi.
Dopo l’arresto, nei confronti del 46enne (parente del boss latitante di camorra Roberto Mazzarella, quarto nell’elenco dei latitanti più pericolosi del Viminale, arrestato ad Aprile a Vietri sul Mare in un resort di lusso), è stato emesso l’obbligo di dimora in provincia di Novara dove è residente.
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