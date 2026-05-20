Latina, camion di Abc a fuoco, paura per il conducente. Rifiuti scaricati nel piazzale del Palazzetto dello Sport

LATINA – Ha soccorso una civetta tramortita a bordo strada, salvandola. Il rapace è stato trovato da un militare del Comando Provinciale Carabinieri di Latina libero dal servizio, che stava praticando jogging nella zona Via delle Industrie a Latina Scalo. Messo in sicurezza per evitare che venisse investito, ne ha attivato il recupero da parte del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina che lo ha trasferito presso il Centro Recupero Animali Selvatici del Reparto Carabinieri Biodiversità di “Borgo Fogliano”. Non sono state chiarite le cause dello stato di difficoltà del volatile e non sono state evidenziate ferite da arma da fuoco.

In caso di rinvenimento di un animale ferito, chiunque può contattare il CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici) autorizzato per competenza territoriale, distinto per tipologie di animali che possono essere recuperati. È possibile contattare il CRAS al recapito telefonico 0773-209049 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

ALCUNE RACCOMANDAZIONI – chi dovesse imbattersi in un volatile ferito o comunque in evidente stato di difficoltà deve inserirlo in una scatola chiusa e comunque di limitare al minimo i contatti con l’animale. È possibile trasportarlo nell’abitacolo di un automezzo per eventualmente raggiungere il CRAS, assicurandosi che la scatola sia ben chiusa. I militari del Gruppo Carabinieri Forestale e loro articolazioni si impegnano e sono disponibili, laddove le condizioni lo permettano, a coordinarsi con gli Uffici regionali e il Centro di Recupero Animali Selvatici di “Borgo Fogliano”, cui è preposta per legge l’attività di recupero in particolare di avifauna.