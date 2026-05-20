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CRONACA

In piazza a Formia contrattava la vendita di ingenti quantitativi di hashish, arrestato uomo della camorra

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13 minuti fa

FORMIA – Spacciava nella zona della movida di Formia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza in possesso di oltre mezzo etto di hashish. Le indagini sviluppate prima attraverso l’osservazione, poi con appostamenti e pedinamenti, hanno consentito di individuare un uomo residente nel nord Italia, ma considerato appartenente a una famiglia di un noto clan camorristico attivo nel traffico di sostanze stupefacenti  nella piazza principale della movida formiana mentre proponeva la vendita di ingenti quantitativi di hashish. Nel corso dell’operazione, le Fiamme Gialle del Gruppo di Formia hanno rinvenuto, occultata e detenuta sulla persona, la sostanza psicotropa, già confezionata per la rivendita sul mercato, successivamente posta sotto sequestro. Sequestrati anche un coltello serramanico con lama di 8 cm e documenti falsi

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CRONACA

Arresti collaterali nell’operazione Pac.Man: in manette donna accusata di spaccio

Pubblicato

1 ora fa

20 Maggio 2026

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LATINA – Una donna  di 36 anni di Latina è stata arrestata dalla polizia, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito dell’operazione Pac Man che nei giorni scorsi ha portato a 16 arresti accusati di gestire un traffico di hashish, cocaina e crack, estorsioni e detenzione illegale di  armi ed esplosivi. Nell’ambito di quella attività infatti i poliziotti hanno eseguito diversi decreti di perquisizione anche nei confronti di persone non direttamente colpite da ordinanza cautelare, trovando in questo caso, nell’abitazione della donna e all’interno di un’autovettura nella sua disponibilità, diversi quantitativi di sostanze stupefacenti di varia tipologia, tra cui cocaina, hashish e sostanze sintetiche, oltre a materiale ritenuto funzionale al confezionamento e alla preparazione della droga per la successiva cessione. Nel corso della perquisizione gli operatori hanno inoltre sequestrato bilancini di precisione, strumenti utilizzati per la lavorazione dello stupefacente, materiale per il confezionamento e appunti contabili.

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CRONACA

Aprilia, viola le prescrizioni dopo l’arresto per furto: in carcere

Pubblicato

16 ore fa

19 Maggio 2026

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Arrestato nella notte ad Aprilia un cittadino kosovaro di 26 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Il giovane Si era introdotto in un’autorimessa condominiale forzando la saracinesca di un garage e rubando una scatola contenente giochi e una telecamera. L’intervento dei Carabinieri era scattato dopo una segnalazione al 112. Una volta individuato, il 26enne avrebbe tentato la fuga in bicicletta opponendo resistenza ai militari. Durante la perquisizione erano stati trovati anche arnesi da scasso e oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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CRONACA

Realizza una palizzata in legno sulla duna, una denuncia a Sabaudia

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17 ore fa

19 Maggio 2026

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I Carabinieri di Sabaudia hanno denunciato una persona per realizzazione di opere edili senza titoli autorizzativi nel Parco Nazionale del Circeo. L’intervento è scattato nel tratto del Lungomare Pontino ricadente nel Comune di Sabaudia, dove i militari hanno accertato la realizzazione, sulla duna a confine con il demanio marittimo, di una palizzata in legno e di un terrapieno colmato con sabbia prelevata dall’arenile e sistemata in sacchi di juta,  il tutto realizzato in totale assenza di autorizzazioni in un’area sottoposta a plurimi vincoli: Zona di Protezione Speciale, Zona di Protezione delle Zone Umide – Convenzione Ramsar, vincolo di tutela paesaggistica e vincolo idrogeologico. Il sito interessato dalle opere abusive è ubicato all’interno di un ambiente estremamente dinamico e fragile, nonché di notevole valore naturalistico. Constatati i fatti ed espletata l’attività info-investigativa si è proceduto a deferire in stato di libertà il proprietario del sedime.

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