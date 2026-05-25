OGGI IN PRIMA PAGINA
Fondi: arrestato per maltrattamenti in famiglia, non ha un domicilio e finisce in carcere
E’ indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati il 40enne indiano, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, arrestato dai carabinieri. I militari al momento della notifica dell’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare con controllo elettronico, hanno appreso dall’indagato di non avere la possibilità di avere un idoneo domicilio ad almeno un chilometro di distanza dall’abitazione della moglie. I fatti risalgono al 16 maggio scorso, quando i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che, dopo una discussione familiare aveva aggredito la moglie con pugni e schiaffi provocandole delle lesioni. L’uomo era stato denunciato e allontanato dalla casa familiare. Ora si trova presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.
CRONACA
Roccagorga: Sorpresi a bruciare rifiuti nel terreno vicino casa, finiscono in manette in tre
A Roccagorga i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, tre uomini rispettivamente di 59, 35 e 32 anni, tutti già noti alle forze di polizia, sorpresi a bruciare rifiuti nel terreno attiguo alla loro abitazione. I Carabinieri, hanno notato una colonna di fumo nero provenire dall’abitazione del trentacinquenne. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza dei tre indagati, che con l’utilizzo di un escavatore avevano realizzato una buca di circa 4 metri cubi all’interno della quale stavano dando alle fiamme rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiale ferroso e plastico. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida d’arresto che si terrà nella giornata di domani con rito direttissimo.
IN EVIDENZA
Fondi, elezioni: domenica ha votato 50,85%, oggi seggi aperti fino alle 15
Le elezioni comunali a Fondi. Alle 23 di domenica, a chiusura della prima giornata di seggio ha votato il 50,85% degli aventi diritto, in calo rispetto all’ultima tornata quando la percentuale a fine prima giorno era del 54,48. Urne aperte anche oggi fino alle 15 a Fondi per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati alla carica di primo cittadino che si contendono la guida della città. I candidati:
- Vincenzo Carnevale
Sostenuto da: Forza Italia, Litorale e Sviluppo Fondano, Io Sì, Fondi Azzurra, Noi per Fondi.
- Francesco Ciccone
Sostenuto da: Fondi Vera, Città SiCura.
- Tonino De Parolis
Lega, Il Giardino degli Aranci.
- Annarita Del Sole
Fratelli d’Italia, Oltre.
- Salvatore Venditti
Movimento 5 Stelle, Fondi Progressista, con Pd e Avs.
Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. In caso nessun candidato superi il 50% più uno dei voti validi, si tornerà alle urne per il ballottaggio l’8 e 9 giugno.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Lieve scossa di terremoto nel territorio di Priverno: magnitudo 2.0
Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio 2026, nel territorio dei Monti Lepini. Il sisma, di magnitudo ML 2.0, è avvenuto alle ore 08:41 italiane con epicentro localizzato a circa 4 chilometri a sud-ovest di Priverno, in provincia di Latina.
Secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è stato rilevato ad una profondità di 8 chilometri, con coordinate geografiche 41.4498 di latitudine e 13.1470 di longitudine. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV di Roma.
La scossa, di lieve entità, non avrebbe provocato danni a persone o cose. In diverse zone del comprensorio lepino il movimento tellurico è stato avvertito in maniera molto debole da alcuni residenti, soprattutto ai piani alti delle abitazioni.
Gli esperti ricordano che eventi sismici di bassa magnitudo sono relativamente frequenti nel territorio laziale e rientrano nella normale attività geologica dell’area. I dati relativi a magnitudo ed epicentro potrebbero comunque essere aggiornati nelle prossime ore sulla base di ulteriori analisi strumentali.
Per monitorare la situazione in tempo reale è possibile consultare il sito ufficiale dell’INGV.
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