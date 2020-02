Aggredisce e minaccia di morte la moglie: arrestato un 39enne di Itri

LATINA – Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri a Itri per aver aggredito e minacciato di morte la moglie. È accaduto nella mattinata di domenica quando, dopo la richiesta di aiuto al 112, i militari della Stazione di Itri sono intervenuti nell’abitazione della coppia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in seguito di una discussione nata per futili motivi, stava aggredendo la moglie e le pesanti minacce, ormai all’ordine del giorno, hanno spinto i carabinieri al fermo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce: al termine delle formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta in attesa di essere portato nella casa circondariale di Cassino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

E’ il nono caso dall’inizio dell’anno.