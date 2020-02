Aprilia, calci e pugni a un 14 enne, ricercato un uomo

APRILIA – Picchiato con violenza e rapinato del cellulare da un uomo, un ragazzino di 14 anni di Aprilia è finito al pronto soccorso. La storia emersa nelle scorse ore è avvenuta venerdì sera mentre il minorenne stava percorrendo Via Inghilterra ad Aprilia per andare a un compleanno in pizzeria. Le indagini sull’episodio, che vede di nuovo al centro della cronaca un quartiere già noto per fatti gravi, sono affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che hanno visionato a lungo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e cercano l’aggressore che ha agito repentinamente affiancando con la propria auto la giovane vittima picchiandola a calci e pugni e poi è fuggito lasciando a terra il ragazzo che è stato accusato di essere l’autore di un furto.

Sull’episodio ancora tutto da chiarire, la condanna del sindaco Terra: “Un fatto gravissimo”.